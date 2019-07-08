|رقم الخبر: 257837
|تاريخ النشر: تموز 08, 2019
|الوقت: 15:30
|الاقسام: منوعات
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2500 دولار غرامة لرجل رمى أعقاب سجائره من السيارة
سلم سائق سيارة من مدينة بليموث غرامة وصلت لحوالي 2000 جنيه إسترليني، بعد ضبطه وهو يرمي عقب السجائر من نافذة سيارته.
فبحسب صحيفة «mirror» البريطانية، فإن غاري جونز، البالغ من العمر 30 عاما رفض دفع إشعار غرامة بقيمة 80 جنيها إسترلينيا بسبب إلقاء النفايات من نافذة سيارته.
كما ورفض حضور جلستي المحاكمة، ليدين القاضي الشاب ليصدر غرامة بقيمة 300 جنيه إسترليني ومصاريف وصلت لـ1665 جنيها إسترلينيا.
لتصل قيمة الغرامة لـ2000 جنيه إسترليني أي ما يعادل 2500 دولار.
وتعتبر حادثة جونز ليست الأولى فقد سبق تغريم شخصين بدفع غرامات وصلت لـ450 جنيها و165 جنيها أسترلينيا نتيجة لرمي عقاب السجائر من نافذة السيارة.
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