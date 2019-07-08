2500 دولار غرامة لرجل رمى أعقاب سجائره من السيارة سلم سائق سيارة من مدينة بليموث غرامة وصلت لحوالي 2000 جنيه إسترليني، بعد ضبطه وهو يرمي عقب السجائر من نافذة سيارته.