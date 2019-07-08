أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن الضربات الجوية المتواصلة على المطارات السعودية هي خيار فرضه استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني.

وقال عبدالسلام في تغريدة له: إنّه على دول العدوان أن تتحمل عواقب تماديها في إجرامها واستهتارها بدماء شعبنا اليمني العزيز. وحيّا سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية على جهودهم، وأكد أنّ الشعب اليمني فخورٌ بهم وإلى جانبهم، وينتظر المزيد.

واستهدفت القوة الصاروخية في الجيش اليمني تجمعات لقوى العدوان السعودي في مفرق الوازعية بتعز بأربع صواريخ من نوع زلزال واحد محققة في صفوف قوى العدوان إصابات مباشرة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفّذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2K على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية في مطار جيزان الإقليمي. كما أشار سريع الى استهداف مواقع عسكرية مهمة في مطار أبها الدولي، مؤكداً إصابة الأهداف بدقة، وتعطّل الملاحة الجوية في المطارين.