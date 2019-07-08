  • الإثنين ٥ ذی قعده ١٤٤٠
  • الإثنين , يوليو 08, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257800 تاريخ النشر: تموز 07, 2019 الوقت: 20:22 الاقسام: عربيات  
عبدالسلام: ضرب المطارات السعودية سببه استمرار العدوان

عبدالسلام: ضرب المطارات السعودية سببه استمرار العدوان

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن الضربات الجوية المتواصلة على المطارات السعودية هي خيار فرضه استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني.

وقال عبدالسلام في تغريدة له: إنّه على دول العدوان أن تتحمل عواقب تماديها في إجرامها واستهتارها بدماء شعبنا اليمني العزيز. وحيّا سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية على جهودهم، وأكد أنّ الشعب اليمني فخورٌ بهم وإلى جانبهم، وينتظر المزيد.

واستهدفت القوة الصاروخية في الجيش اليمني تجمعات لقوى العدوان السعودي في مفرق الوازعية بتعز بأربع صواريخ من نوع زلزال واحد محققة في صفوف قوى العدوان إصابات مباشرة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفّذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2K على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية في مطار جيزان الإقليمي. كما أشار سريع الى استهداف مواقع عسكرية مهمة في مطار أبها الدولي، مؤكداً إصابة الأهداف بدقة، وتعطّل الملاحة الجوية في المطارين.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: قناة المنار
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 10/0211 sec