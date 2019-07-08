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رقم الخبر: 257799 تاريخ النشر: تموز 07, 2019 الوقت: 20:11 الاقسام: اقتصاد  
البنك المركزي: الديون الخارجية الإيرانية تراجعت بنسبة 7 بالمائة

البنك المركزي: الديون الخارجية الإيرانية تراجعت بنسبة 7 بالمائة

أعلن البنك المركزي الايراني، ان حجم الديون الخارجية الايرانية سجّل تراجعاً بنسبة 7 بالمائة بنهاية العام الماضي (الايراني في 20 آذار/ مارس 2019).

وأوضح المصدر نفسه، في أحدث إحصائياته، ان تراجع الديون الخارجية للبلاد يشمل الديون الايرانية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

وبحسب تقرير البنك المركزي، فقد بلغت ديون ايران الخارجية بنهاية العام الماضي (الايراني) 9 مليارات و339 مليون دولار؛ منها ديون قصيرة الأجل بقيمة مليارين و151 مليون دولار، وديون متوسطة وطويلة الأجل بقيمة وقدرها 7 مليارات و187 مليون دولار.

 
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