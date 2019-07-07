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رقم الخبر: 257798 تاريخ النشر: تموز 07, 2019 الوقت: 17:43 الاقسام: محليات  
رابطة الصداقة الكويتية-الإيرانية ترثي أمينها العام الدكتور عبدالرحمن العوضي

رابطة الصداقة الكويتية-الإيرانية ترثي أمينها العام الدكتور عبدالرحمن العوضي

تنعي رابطة الصداقة الكويتية-الإيرانية أمينها العام المغفور له بإذن الله الدكتور عبدالرحمن العوضي الذي إنتقل إلى رحمته تعالى صباح يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019، ليختم إنجازاته الإنسانية والوطنية التي يشهد لها الجميع سواء على الصعيد الطبي والدوائي والسياسي والتشريعي والتخطيطي والبيئي، وعلى مستوى توطيد العلاقات الكويتية مع جيرانها وبالأخص الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وإذ تفتقد الكويت أحد أبنائها البررة ومعلماً بارزاً، فإنه يترك إرثاً غزيراً من العطاء بلا حدود، لم يعجزه عن ذلك كبر سنه وضعف بدنه، وليمثل بذلك قوة يحتذى به في واقعنا الذي يعز فيه العطاء بلا مقابل ولا جزاء، وصدقة جارية تجري في الآخرة كعمل صالح مخلد، فقد اتسعت منافعه الجميع بلا تمييز فئوي فالكويت واحدة في عيونه، خدم أبنائها ووافديها بلا كلل ولا ملل لآخر لحظاته من هذه الدنيا.

وتتقدم الرابطة من ذوي الفقيد الغالي بأحر التعازي وتشاطرهم الأحزان، لتدعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعاً الصبر وحسن العزاء وأن يتغمده من شآبيب رحمته ليدخله فسيح جناته.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

رابطة الصدقة الكويتية-الإيرانية

دولة الكويت

7/7/2019

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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