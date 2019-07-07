*فتح تحقيق بعد ظهور تسجيل صوتي لقائد عمليات الأنبار مع عميل للـ "سي آي إي" *القضاء العراقي يحاكم ضابطين ضربا موقوفا حتى الموت

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، عن انطلاق عملية "إرادة النصر" في ثلاث محافظات، مبينة أن العملية تمتد إلى الحدود الدولية مع سوريا.

وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان "في صباح الاحد انطلقت المرحلة الأولى من عملية إرادة النصر بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية —السورية"، كما نقل موقع "السومرية".

وأضاف يارالله أن "العملية تمت بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين) وكذلك قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور (نينوى وصلاح الدين والجزيرة) وكذلك مشاركة الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي"، مشيرة إلى أن "العملية تستمر عدة أيام".

يذكر أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير جميع المناطق العراقية من سيطرة تنظيم "داعش"، وإعادة النازحين إلى مناطقهم مع إعمار المدن التي تضررت خلال عمليات التحرير.

في السياق أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الأحد بيانا بشأن عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد.

وقال عبد المهدي في بيان: "نشد على أيدي قواتنا البطلة وسنحقق النصر الأكيد بعزيمة الأبطال على عصابات "داعش" الإرهابية وستضيف إلى سجل انتصاراتها انتصارات جديدة تسجل بحروف من ذهب"، وفقا لموقع "السومرية".

من جهة اخرى أمر وزير الدفاع العراقي بتأليف لجنة تحقيق بعد عرض شبكة الإعلام المقاوم تسجيلاً صوتياً قالت إنه يحوي اتصالاً بين قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي وأحد عملاء الاستخبارات الأميركية.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان إن تأليف لجنة التحقيق هدفه خدمة الصالح العام وإظهار الحقائق للحفاظ على أمن البلد.

ويتضمن تسريب الفلاحي لإحداثيات الجيش والمقاومة العراقيين للجيش الأميركي ولا سيما كتائب حزب الله العراق.

في المحادثة الهاتفية التي بثت يشكر عميل الـ "سي اي اي" فلاحي قائلاً له إن "كل الاحداثيات كانت صحيحة".

الى ذلك، اعتقلت وزارة الداخلية العراقية قيادياً في تنظيم داعش متنكراً بزي امرأة في الموصل شمال البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن القيادي في التنظيم كان يعمل في ما يسمى المحكمة الشرعية لداعش، وكان مسؤولاً عن إصدار أحكام الإعدام بحق الكثير من العراقيين وعناصر الأجهزة الأمنية خلال فترة احتلال داعش للموصل.

بموازاة ذلك قضت محكمة عراقية، الأحد، 7 تموز/يوليو، بالسجن بحق مدانين اثنين يعملان ضابطين، لتسببهما بوفاة موقوف إثر الاعتداء عليه.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، الأحد، أن محكمة جنايات النجف، أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانين اثنين يعملان ضابطين في مديرية مكافحة إجرام النجف لقيامهما بالاعتداء على موقوف بالضرب ما تسبب في وفاته.

وأوضح المركز، أن المدانين أقدما على الاعتداء عمدا بالضرب على المجنى عليه عندما كان موقوفا لدى شعبة الوفاء لمكافحة الإجرام في مدينة النجف على ذمة قضية سرقة مسجلة لدى الشعبة المذكورة.

ولفت المركز إلى أن الاعتداء بالضرب أدى إلى وفاة الموقوف"، مبينا أن المحكمة نظرت قضية المدانين، ووجدت الأدلة كافية، وأصدرت قرارها بالسجن لكل منهما لمدة ست سنوات وفقا لأحكام المادة 410، وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات.

*السلطات العراقية تنفي تقريراً لهيومن رايتس ووتش: قاعات المحتجزين مُكيفة

هذا ونفت قيادة شرطة محافظة نينوى، الأحد، معلومات تضمنها تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر قبل أيام قالت فيه إن "سجون نينوى تتخطى طاقتها الإستيعابية".

وذكر بيان لقيادة نينوى "لاصحة لما جاء بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول وجود آلاف المحتجزين منهم أطفال في أوضاع مهينة وغير إنسانية وعدم وجود أساس قانوني واضح للاحتجاز، وجميع الموقوفين في سجون محافظة نينوى بأوامر وقرارات قضائية وفق مواد قانونية مختلفة منها بجرائم خاصة بقضايا الإرهاب وقضايا جنائية مختلفة".

وأضاف "لايوجد لدينا أي شخص موقوف بدون قرار قضائي، وجميع الموقوفين محتجزون بقاعات مكيفة وتتوفر فيها الخدمات الإنسانية والرعاية الصحية وتقدم لهم ثلاث وجبات طعام مختلفة الأنواع وجيدة جداً حسب العقد المبرم مع وزارة العدل".

وأشار البيان إلى أن "جميع الموقوفين وبعد إكمال كافة مراحل التحقيق يحالون الى المحاكم المختصة لمحاكمهتم وفق القانون ولينالوا جزاءهم العادل".

وقبل أيام أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً قالت فيه إن "الأدلة تشير إلى أن الظروف في مراكز الحبس الاحتياطي في نينوى غير صالحة لاحتجاز المعتقلين لفترات زمنية مطوّلة، ولا تفي بالمعايير الدولية الأساسية. وفي هذه الحالة يرقى احتجاز المحتجزين في مثل هذه الظروف إلى حد سوء المعاملة".