سجلت بورصة السلع الإيرانية، في الأسبوع المنتهي بـ4 يوليو/ تموز 2019، صفقات بيع 440 ألفاً و749 طناً من السلع بقيمة أكثر من 547 مليون دولار، حيث شهدت ارتفاعاً مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 5ر1% و10% من حيث الحجم والقيمة على التوالي.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 211 ألفاً و228 طناً من السلع بقيمة 283 مليون دولار، شملت 207 آلاف و296 طناً من الصلب، و160 طناً من النحاس، و1500 طن ألمنيوم، و200 طن من الموليبدن المكثف، و12 طناً من المعادن الثمينة المكثفة، و60 طناً من الخارصين.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 226 ألفاً و660 طناً بقيمة أكثر من 280 مليون دولار، شملت 43 ألفاً و140 طناً من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و84 ألفاً و725 طناً من القير، و42 ألفاً و410 أطنان من المواد البوليمرية، و25 ألفاً و166 طناً من المواد الكيميائية، و950 طناً من الكبريت، بالإضافة إلى 578 طناً من عوازل الرطوبة، و30 ألفاً و500 طن من مادة اللوب كات (مادة أولية في إنتاج زيوت المحركات)، و90 طناً من زيوت الأساس.

كما تم عقد صفقات بيع 900 طن من السلع في السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية.

أما القاعة الزراعية، فقد شهدت صفقات بيع 1961 طناً من التمر العمراني.