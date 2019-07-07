أصيب 4 جنود إسرائيليين، مساء السبت، جراء دهس في حاجز حزما قرب القدس، وقالت وسائل إعلام العدو إنّ هناك احتمالا بأن تكون خلفية الحادث أمنية"، مشيرة إلى أن سائق السيارة لاذ بالفرار.

وبحسب تقارير "اسرائيلية" فإن حالة أحد المصابين، وهو في الثلاثينيّات من عمره، متوسّطة، بينما أصيب الثلاثة الآخرون، وهم في العشرينيات من أعمارهم، بجراح طفيفة، وقد نقلوا جميعا لتلقي العلاج.

وذكرت القناة 12 الإسرائيليّة أنّ السيارة تحمل لوحة فلسطينيّة وأن الاحتلال يقوم بملاحقتها.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن العملية ضد جنود جيش الاحتلال في القدس المحتلة هو الرد الأقوى والأوضح على كل محاولات تصفية القضية.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي أن الحقوق التي يقاتل أصحابها من أجلها لن تضيع أو تموت، مؤكدا على أن كل محاولات الاحتلال لإخماد الثورة الفلسطينية ستفشل.

وتابع :"الفعل المقاوم المتواصل، خاصة في مدينة القدس، هو السياج الحامي لحقوق شعبنا، وهو الذي سيرسم حدود المدينة، على طريق التحرير الكامل لها".

وأضافت المصادر أن قوات من شرطة وجيش الاحتلال قامت بعمليات مسح وتمشيط للمكان.

"حركة المجاهدين اعلنت "مباركة عملية الدهس في القدس التي تؤكد على صوابية النهج المقاوم في دحر الاحتلال عن كافة اراضينا المحتلة".

في سياق آخر دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظتي رام الله والبيرة مساء السبت إلى توسيع الأنشطة والفعاليات المساندة للأسرى في سجون الاحتلال.

وطالبت القوى في بيان إلى زيادة حملات الضغط الشعبي، خاصة على المؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية، لتحمل مسؤوليتها تجاه قضية الاسرى حتى يستجاب لمطالبهم العادلة، داعيةً إلى المشاركة في الاعتصام والوقفة أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله ظهر الثلاثاء القادم.

كما شددت على ضرورة اعتبار يوم الجمعة، يوماً لتفعيل نقاط التماس مع الاحتلال في المواقع التي تشهد فعاليات أسبوعية في كافة القرى والبلدات والطرق الالتفافية، تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال المشروعة.

ويواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال والمعتقلين إدارياً إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري الذي يفرضه الاحتلال على الأسرى بحجة "ملفات سرية".

بدورها، كانت قيادة فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، قد أعلنت الشروع في برنامج نضالي متكامل بعنوان "معركة الوحدة والارادة"، في مقدمته البدء بإدخال دفعات للإضراب المفتوح من قبل الأسرى الإداريين بشكل متدرج.

كما جدد مستوطنون إسرائيليون الأحد اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن 64 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يوميا اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.