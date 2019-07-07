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رقم الخبر: 257788 تاريخ النشر: تموز 07, 2019 الوقت: 17:45 الاقسام: عربيات  
أنباء حول اتفاق عسكري ليبي تركي بين السراج وأردوغان
قوات المعارضة التشادية تشتبك مع قوات حفتر بمنطقة مرزق الليبية

أنباء حول اتفاق عسكري ليبي تركي بين السراج وأردوغان

تسربت معلومات عن إجراء اتفاقيات تعاون عسكري جرى تداولها خلال المباحثات التي اجراها رئيس حكومة الوفاق الليبية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

تساؤلات عديدة أثيرت حول اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإسطنبول.

توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين طرابلس وأنقرة واحدة من القضايا التي يبدو أنها كانت على جدول أعمال اللقاء بين المسؤولين التركي والليبي على الرغم من أنها لم تؤكد من مصدر رسمي حتى الآن، إلا أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوضح أنه يحق لحكومة الوفاق طلب الدعم من تركيا عسكريا، لصد ما وصفه بـ"الهجوم على طرابلس".

التوقعات بشأن حجم التعاون العسكري التركي الليبي أثارت حفيظة قوات خليفة حفتر حيث أعتبر مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب إن أي تدخل تركي مرفوض من قبل الشعب الليبي وأنه سيقابل بانتفاضة شعبية عارمة في عموم ليبيا حسب قوله.

من جهة اخرى أفاد أحد سكان مدينة مرزق الليبية، جنوب البلاد، السبت ، بدخول قوات مسلحة كبيرة تابعة للمعارضة التشادية لمدينة مرزق، مشيرا إلى أن قوات حفتر المتمركزة هناك دخلت في اشتباكات معهم وتجددت الاشتباكات منذ قليل.

وقال شهود عيان في مدينة مرزق لوكالة "سبوتنيك" إن "قوة من المعارضة التشادية قد دخلت مدينة مرزق بسيارات دفع رباعي وأسلحة ثقيلة وخفيفة على متنها ولم تتمكن قوات حفتر المتمركزة هناك من صدها"، مشيرا إلى "تجدد الاشتباكات الآن مع قوات الجيش الليبي وقوى الأمن مع قوات المعارضة التشادية".

في سياق آخر قالت القنصلية المغربية في تونس أن سبعة مواطنين مغاربة لقوا حتفهم، على إثر القصف الذي طال الأسبوع الماضي، مركز الهجرة غير النظامية في تاجوراء (11 كلم شرق طرابلس).

وأكدت القنصلية في بيان صدر عنها في ساعة متأخرة من مساء السبت أن البحث ما يزال جاريا مع السلطات الليبية للتأكد من مصير ثلاثة مواطنين مغاربة هم في عداد المفقودين.

وأوضح البيان أن الاتصالات المتواصلة مع السلطات الليبية أتاحت التوصل إلى حصيلة أولية تفيد بأنه "من بين 18 مواطنا مغربيا كانوا متواجدين في المركز حين وقوع الغارة، تم تسجيل 7 حالات وفاة جراء القصف، جار حاليا التحقق من هوياتها والترتيب لترحيل الجثامين وتسليمها لعائلاتهم في المغرب".

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس ـ وكالات
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