أكد المدير التنفيذي لشركة توزيع الطاقة في محافظة كردستان (غرب ايران) استعداد الشركة الايرانية على تصدير الطاقة الى اقليم كردستان العراق؛ مؤكداً ان هذا الأمر سيأتي ذكره ضمن مذكرة التفاهم النهائية بين الجانبين.

وفي تصريح له يوم السبت على هامش الاجتماع المشترك بين مسؤولي شركة توزيع الطاقة الايرانية مع مديرعام شؤون الطاقة في محافظة السليمانية سالار حسام الدين، نوه هيوا لهونيان برغبة المسؤولين في اقليم كردستان العراق ولا سيما السليمانية للتعامل مع صناعة الطاقة الايرانية والانتفاع من الأجهزة والتقنية الحديثة المتوفرة في البلاد. وأوضح ان الجانب العراقي يعلم جيداً مدى الجودة العالية وأجهزة الطاقة الكهربائية الايرانية المتطورة، وهو يرغب في الحصول على استيراد هذه الخدمات من ايران.

وأردف المدير التنفيذي لشركة توزيع الطاقة في محافظة كردستان: ان الجانبين استعرضا خلال الاجتماع المشترك الطاقات والإمكانيات المتوفرة لديهما، مؤكداً: نحن نحرص على تصدير الطاقة الى اقليم كردستان العراق، والذي سيأتي ذكره في مذكرة التفاهم الثنائية أيضاً.

وبحسب المسؤول في وزارة الطاقة الايرانية، سيتم في إطار التعاون الثنائي تصدير 200 ميغاواط مبدئياً الى اقليم كردستان العراق والسليمانية، على أمل أن يشهد هذا الحجم نمواً ليبلغ 600 وبالتالي 900 ميغاواط في المستقبل.

من جانبه، أكد مديرعام شركة الطاقة في محافظة السليمانية على جهود المسؤولين في اقليم كردستان لتعزيز التعاون مع صناعة الطاقة، والاستفادة من الأجهزة والتقنية الحديثة المتوفرة في ايران.

من جانبه، قال مدير محطات حدود باشماق في اقليم كردستان العراق: ان الحظر الأمريكي المفروض على ايران لا يؤثر على الاتصالات الحدودية بين الاقليم ومحافظة كردستان الايرانية. ووصف مريوان كمال، في تصريح لمراسل (إرنا)، العلاقات بين الجانبين بأنها في أعلى مستوياتها، قائلاً: نسعى لزيادة التبادل الاقتصادي على الصعيد الاقليمي .وأضاف: اتخذنا جميع الخطوات الممكنة لحل المشاكل الاقتصادية الثنائية، معتبراً ان الظروف مهيأة حالياً لتنمية العلاقات، مشيراً الى ضرورة حل المشاكل العالقة بحكمة.

وتعتبر حدود باشماق الرسمية في مريوان بمحافظة كردستان من أهم المعابر الحدودية البرية بين إيران وإقليم كردستان العراق، حيث يتم تصدير 300 إلى 500 شاحنة من البضائع الى كردستان العراق يومياً.

على صعيد آخر، أكد محافظ كردستان الإيرانية، بهمن مرادنيا، ضرورة تمويل مشروع طريق سنندج (مركز محافظة كردستان الإيرانية) -السليمانية السككي، جاء ذلك يوم السبت على هامش مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مرادنيا ومحافظ السليمانية العراقية هه وال أبو بكر.

ودعا محافظ السليمانية أن يتابع موضوع تمويل مشروع طريق سنندج-السليمانية السككي عبر طرحه على رئيس الجمهورية العراقية. وأشار الى أن أيران وبسبب الحظر الجائر المفروض عليها من قبل أميركا تعاني من بعض المشاكل في مجال التمويل. وأكد ان تمويل مشروع طريق سنندج-السليمانية السككي يسهم بالتأكيد في التسريع في دخول هذا المشروع حيز التنفيذ.

من جانبه، قال هه وال أبوبكر خلال هذه المراسم: ان مذكرة التفاهم الجديدة جاءت في سياق إكمال مذكرات التفاهم المسبقة بين الجانبين.

وتضمنت مذكرة التفاهم المذكورة 13 فقرة، تنص على التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتقنية-الهندسية، والصناعية، والتعاون الحدودي، والسياحي.