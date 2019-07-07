*عودة عشرات العائلات المهجرة إلى منازلها في مدينة القصير بريف حمص

بحث الرئيس السوري، بشار الأسد، مع وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مساعي استعادة الأمن في المنطقة.

وقالت الخارجية العمانية في تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، الأحد: "استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية معالي الوزير يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حاليا".

وأضافت الخارجية "نقل ابن علوي خلال اللقاء تحيات السلطان قابوس بن سعيد، كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، قد استقبل الوزير يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حاليا.

من جانب آخر أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن واشنطن تنتظر من ألمانيا إرسال قوات إلى الشمال السوري للمساعدة في محاربة تنظيم "داعش".

وأضاف "ألمانيا تلعب دورا فعالا في مكافحة "داعش"، وفي العملية السياسية بشمال سوريا، لكننا نريد منها دعما أكثر على صعيد القوات البرية".

ولفت جيفري إلى أن الجنود الذين سيرسلون إلى الشمال السوري، ليس بالضرورة أن يكونوا محاربين، بل قد يكون بينهم مدربون عسكريون وفنيون، "أما عمليات الهجوم، فهي موكلة للقوات المحلية".

وختم بالقول: "نريد أن نقضي على "داعش" تماما في سوريا، والبدء في حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وإخراج كافة الإيرانيين من سوريا" حسب قوله.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تدعم "قوات سوريا الديمقراطية" الناشطة في شمال شرقي سوريا، والتي يمثل الأكراد ما لا يقل عن 80% من قوامها.

في سياق غير متصل بدأ أهالي القصير في ريف حمص الغربي بالعودة إلى مدينتهم بعد أكثر من سبع سنوات على نزوحهم عنها وست أعوام على تحريرها.

وضمت الدفعة الأولى من أهل المدينة 425 عائلة تضم زهاء ألف شخص.

وكان محافظ حمص طلال البرازي قد قال إنه بدءا من الأحد ستبدأ رحلات العودة لمدينة القصير ‏بعد غياب سبع سنوات، وذلك ضمن إطار الجهود الحكومية وخطة محافظة حمص لإعادة الأهالي المهجرين إلى منازلهم ‏وقراهم المحررة من الإرهاب.‏

البرازي أكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة لعودة المزيد من ‏الأهالي إلى مناطقهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب، وسيتم لاحقا البدء بالتحضير لدفعات قادمة، مشيرا إلى أن ‏المؤسسات الخدمية بالمحافظة بدأت بوضع خطة لتأمين الخدمات الرئيسية لمدينة ‏القصير بالتزامن مع بدء عودة الأهالي.‏