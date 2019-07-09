وأوضح أميرحسين تبيانيان، في تصريح اليوم الأحد، ان الخطوة جاءت لوجود رغبة من الأشخاص الحقيقيين من خارج ايران الحضور والمشاركة بتداولات النفط الخام ببورصة الطاقة المحلية، بعدما كانت المشاركة مقتصرة على الشركات الأجنبية بالصفة الاعتبارية. وأضاف: إنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإفساح المجال أمام مشاركة الأشخاص الحقيقيين من الخارج للقدوم والمشاركة بصفقات البورصة بصفتهم مشترين للنفط. وبيّن ان القرار الجديد سيشمل كافة الأجانب التي تقيم ايران علاقات دبلوماسية مع بلدانهم، وأنه تم الأخذ بالاعتبار كافة المستلزمات منها الحفاظ على سرية هوية المشترين.

وأشار مندوب الشركة الوطنية الى أن الأفراد الحقيقيين الأجانب صار بإمكانهم الحصول على رمز تداول والمشاركة بصفقات شراء النفط الخام الايراني ببورصة الطاقة المحلية. ولفت الى أنه وبحسب قرار وزير النفط يتم طرح النفط الخام الخفيف والثقيل ومكثفات الغاز، بواقع مرتين أسبوعياً عبر بورصة الطاقة الايرانية.

وفي السياق، أعلن المدير التنفيذي ببورصة الطاقة الايرانية عن نمو قيمة الصفقات بنسبة 80 بالمئة في فترة 21 مارس/ آذار حتى 6 يوليو/ تموز 2019، عن العام السابق.

وأوضح علي حسيني، في تصريح لوكالة أنباء فارس، انه تم بيع 750 ألف طن من انواع المشتقات الهيدروكربونية بقيمة 40 تريليون ريال (الدولار= 42 ألف ريال) خلال هذه الفترة. وأشار الى أن 553 ألف طن من المنتجات تم بيعها في السوق المحلية بقيمة 121ر27 تريليون ريال وأكثر من 196 ألف طن في السوق التصديرية الدولية بالبورصة بقيمة 137ر11 تريليون ريال.

وبيّن حسيني ان غالبية السلع المتداولة في الفترة المذكورة شملت النفثا الثقيلة والميثانول والمذيب 402 والغاز المسال ومكثفات الغاز (نحو 55 بالمئة).

على صعيد آخر، أعلن المدير التنفيذي لبنك توسعة صادرات الايراني عن تمويل مشروع بتروكيماوي بواقع 2ر2 مليار يورو، سيتم تدشينه حتى 21 سبتمبر/ أيلول القادم.

وأوضح علي صالح آبادي، في تصريح على هامش الدورة الثانية من المنتدى الوطني للصادرات والتأمين والاستثمار في طهران، ان المشروع البتروكيماوي سيدر عوائد تصديرية بواقع مليار دولار سنويا،ً مشيراً الى أنجاز نحو 99 بالمئة من المشروع.