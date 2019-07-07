قالت جمعية الهلال الأحمر التونسية إن خفر السواحل التونسي انتشل مساء السبت جثث 14 مهاجرا أفريقيا غرقوا عندما انقلب قاربهم الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصا بعدما أبحر من ليبيا إلى أوروبا، وجاء ذلك وفق رويترز.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قالت يوم الخميس إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة، لكن أحدهم توفي في المستشفى. وكانت هناك مخاوف من غرق الباقين.

وغرق ما لا يقل عن 65 مهاجرا متجهين إلى أوروبا من ليبيا في مايو أيار/ مايو الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس.