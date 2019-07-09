أعلن نائب المدير الاقتصادي لمنطقة تشابهار الحرة، غلام رضابناه، ان عمليات التمهيد لبناء مطار تشابهار الدولي قد انتهت وان عمليات الشروع ببناء هذا المطار الدولي ستتم قريباً وبتصريح رسمي من وزير النقل والطرق العامة.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، ان منطقة تشابهار تحتل موقعاً استراتيجياً مميزاً حيث أنها تقع في الجنوب الشرقي من ايران مطلة على مصب المحيط الهندي. ويعتقد الكثير من المحللين الاقتصاديين أن يكون لهذه المنطقة دور هام في تقوية الاقتصاد الايراني.

وبحسب التقديرات العالمية، تشابهار هو أرخص طريق وآمن وأفضل وسيلة لربط السوقين العالميتين ببعضهما البعض، حيث يوجد 21 دولة في المحيط الهندي يبلغ عدد سكانها ملياري نسمة ومن آسيا الوسطى والقوقاز إلى أوروبا الشرقية حيث يبلغ عدد سكانها 800 مليون نسمة يتطلعون إلى تشابهار.

وأشار رضابناه الى إنتهاء العمليات التمهيدية لبناء مطار تشابهار الدولي، قائلاً: سيتم قريباً البدء بعمليات بناء مطار تشابهار الدولي وذلك من خلال تصريح رسمي من وزير النقل والطرق. وأضاف: لقد قمنا بالتفاوض مع العديد من المجوعات والشركات الاستثمارية وكان هدفنا جميعاً بناء مطار له قدرة الاستيعاب التي يتمتع بها القطاع الخاص.

وقال نائب المدير الاقتصادي للمنطقة الحرة في تشابهار: لقد تابعنا سيناريوهين لبناء المطار.. أحدهما هو إنشاء محطة ركاب مجهزة تجهيزاً جيداً للمطار العسكري المجاور، والثاني هو إنشاء مطار منفصل عن السابق.. ونظراً لأن الموافقة على المطار المعتمد أصبحت جاهزة الآن فسيكون البدء ببنائه أولويتنا.