أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه تم توقيف مواطن عربي مقيم في المغرب، لتورطه بتجارة عملات افتراضية لصالح "جهات إرهابية".

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، ان مواطنا عربيا مقيما بمدينة المحمدية، تم إيقافه الأسبوع الماضي للاشتباه في تورطه بالمتاجرة بالعملات الافتراضية لفائدة التنظيمات الإرهابية، وذلك في إطار المجهودات المبذولة من أجل محاربة الإرهاب ومصادر تمويله.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، السبت، أن الأبحاث أكدت أن المعني بالأمر راكم تجربة كبيرة في مجال المعاملات المالية الإلكترونية من خلال نشاطه على مستوى مجموعة من منصات التداول الافتراضية.

واستطاع المتهم نسج شبكة واسعة من الزبائن، لها امتدادات بالعديد من دول العالم.

في سياق آخر سجلت المرأة المغربية، نصرا جديدا، خلال الأيام الأخيرة، عقب تعيين أول رئيسة محافظة في جنوب البلاد، وسط آمال بأن يمنح هذا المنصب "زخما" لمشاركة النساء في المجال السياسي بالمملكة.

وجرى انتخاب السياسية عن حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي)، امباركة بوعيدة، رئيسة لمحافظة "كلميم واد نون"، جنوبي البلاد، وسبق للمسؤولة أن شغلت منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية.

وتعد هذه المحافظة، أي كلميم واد نون، واحدة من اثنتي عشرة محافظة، أو ما يعرف في المغرب بالجهات، وتسعى السلطات إلى منح هذه المجالس صلاحيات أكبر، في مسعى إلى التقليل من الطابع المركزي للدولة.

لكن بوعيدة لم تكتف بهذا السبق، ففي سنة 2014 ، كانت أول وزيرة تضع مولودتها، وهي تشغل منصبا حكوميا يتطلب منها كثرة السفر، واضطرت إلى التغيب لفترة قصيرة ريثما تستعيد عافيتها.