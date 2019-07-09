جاء ذلك في حديث أجرته وكالة مهر للأنباء مع علي حسيني، حيث قال: بعد خفض أسعار الزعفران بنسبة مليون تومان، تتراوح حالياً أسعاره بين 8 و12 مليون تومان ايراني مقابل الكيلوغرام.

وأوضح حسيني ان السبب في ذلك هو زيادة عرض هذه السلعة في الأسواق وتراجع مستوى الطلب. واعتبر إن إحدى أسباب تراجع صادرات الزعفران هو قانون التعهد لإعادة العملة الأجنبية المكتسبة من تصديره الى الحكومة، إضافة الى أن الزبائن الأجانب ولأنهم يعرفون أن الزعفران متوفر بكثرة داخل ايران، يحاولون عدم شرائه حتى تنخفض أسعاره.

وفي إشارة الى موضوع تهريب الزعفران، قال حسيني: إحدى أسباب خفض مستوى صادرات الزعفران هم المهربون، إذ أنهم يبيعونه بأسعار أقل، ما يؤدي الى خفض الشراء من المصدرين الرئيسيين للذهب الأحمر.