إيران تصدّر 5ر11 مليار دولار من السلع في الربیع أكد رئيس منظمة التنمية التجارية بالوكالة، أن ايران صدرت خلال فصل الربيع 21 مارس/ آذار حتى 21 يونيو/ حزيران 2019، واقع 5ر11 مليار دولار من السلع دون تغيير عن الفترة المناظرة 2018.