|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 257779
|تاريخ النشر: تموز 07, 2019
|الوقت: 17:22
|الاقسام: اقتصاد
|
إيران تصدّر 5ر11 مليار دولار من السلع في الربیع
أكد رئيس منظمة التنمية التجارية بالوكالة، أن ايران صدرت خلال فصل الربيع 21 مارس/ آذار حتى 21 يونيو/ حزيران 2019، واقع 5ر11 مليار دولار من السلع دون تغيير عن الفترة المناظرة 2018.
وبيّن محمد رضا مودودي، الأحد، في الملتقى الوطني الثاني للتصدير والتأمين والاستثمار، ان حجم واردات السلع بلغ 2ر10 مليار دولار خلال الفترة المذكورة بانخفاض 7ر8 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة العام الماضي، مؤكداً ان الميزان التجاري سجل فائضاً في موسم الربيع. وأضاف: رغم الحظر الأميركي المفروض على ايران لم تتضرر الصادرات غير النفطية وكان أداء المصدرين جيداً.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر