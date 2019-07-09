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رقم الخبر: 257778 تاريخ النشر: تموز 07, 2019 الوقت: 17:44 الاقسام: عربيات  
المعارضة الجزائرية تدعو لإجراء إنتخابات خلال 6 أشهر

المعارضة الجزائرية تدعو لإجراء إنتخابات خلال 6 أشهر

دعت أحزاب جزائريّة معارضة وشخصيّات من المجتمع المدني إلى إجراء انتخابات في غضون ستّة أشهر، بعد أن حضّ الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح على إجراء حوار لإخراج البلاد من أزمتها.

واقترح بيان صادر عن اجتماع الأحزاب وممثّلي المجتمع المدني، التوافق على "فترة قصيرة مدّتها 6 أشهر تفضي الى انتخابات حرّة ومتعدّدة".

وترأس اجتماع "المنتدى الوطني للحوار" الوزير السابق عبد العزيز رحابي الذي دعم التظاهرات ضدّ النخبة الحاكمة.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع وقيادة الجيش، ترفض حركة الاحتجاج أن يتولّى "النظام" القائم تنظيم الانتخابات الرئاسيّة، وتُطالب مسبقاً برحيل كلّ داعمي بوتفليقة الذي بقي في السلطة نحو عشرين عاماً.

وكانت السبت 6 يوليو/تموز انطلقت بالعاصمة الجزائر، فعاليات المنتدى الوطني للحوار الذي تشارك فيه مجموعة من الأحزاب الجزائرية المعارضة تحت شعار "من أجل نصرة خيار الشعب".

من ناحيته قال الدكتور بلحسل حكيم، الأمين الوطني الأول لحزب "جبهة القوى الاشتراكية" بالجزائر، إن الجبهة الديمقراطية قاطعت جلسة الحوار الوطني المنعقدة في الجزائر السبت 6 يوليو/ تموز.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، السبت، أن "الأحزاب المشاركة في الندوة لا تعبر عن الشارع الجزائري بشكل كامل، وأنها اقتصرت على أحزاب التيار الإسلامي، وأحزاب كانت تشارك الحكم مع النظام الجزائري طيلة السنوات الأخيرة".

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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