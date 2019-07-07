إفتتح رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية مهدي المشاط، الأحد، معرض الشهيد صالح الصمّاد للصناعات العسكرية اليمنية الذي يحتوي على نماذج للصواريخ الباليستية والمجنّحة، والطائرات المسيّرة الجديدة، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، وعدد من المسؤولين العسكريين الكبار.

وأزاح المشاط الستار عن الأسلحة اليمنية الجديدة وهي صاروخ "قدس 1" المجنّح، وطائرة "صماد 3" المسيّرة، وطائرة "صمّاد1" المسيّرة الاستطلاعية، وطائرة "قاصف 2K " المسيّرة، ومنظومة "بركان2"، والصواريخ متوسطة المدى "قاهر" و"بدر" بأجياله الثلاثة.

واستمع المشاط من وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة الأركان العامة والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إلى شرح حول الخصائص التكتيكية والقتالية للطائرات المسيّرة الجديدة، والصواريخ ومراحل تصنيعها، وما ستمثله هذه الأسلحة الجديدة من إضافة نوعية، ستعزز من القدرات العسكرية اليمنية وستغير مسار ومجريات المعركة مع العدوان باعتبارها أسلحة ردع فاعلة ومهمة.

المشاط أشاد بالإنجازات النوعية والنجاحات المتتالية التي تحققها القوات المسلحة اليمنية في مختلف الجوانب، ومنها مجالات التصنيع العسكري الذي حقق نجاحات ملموسة، ورأى أن "ما حققته القوة الصاروخية والطائرات المسيّرة يعد مفخرة لكل اليمنيين".

كما كشف المشاط أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجأت، وأن الأسلحة الجديدة ستحدث فارقاً في موازين القوى مع العدوان، "وستتغير معها كل المعطيات لصالح قواتنا باعتبار هذه الأسلحة الجديدة أسلحة ردع فاعل ومؤثر".

وزير الدفاع أوضح من جهته أن القوات المسلحة وصلت إلى مرحلة متقدمة في مجالات الصناعات العسكرية التي تشهد كل يوم تطوراً ونجاحاً ملموساً بأياد وخبرات يمنية، مشيراً إلى أنه تمّ اختبار هذه الأسلحة بعدة عمليات ناجحة وأثبتت قدرتها ودقتها على إصابة أهدافها.

وأكد أن القادم سيكون أعظم وأشدّ إيلاماً على قوى العدوان "ما لم يجنحوا للسلام ويوقفوا عدوانهم وحصارهم على شعبنا اليمني".

ميدانيا - عاود سلاح الجو المسيّر اليمني مساء السبت شن هجماته، باستهداف مواقع عسكرية في مطاري أبها وجيزان السعودييْن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران المسيّر نفّذ عمليات هجومية ثانية بطائرات قاصف 2K استهدفت مواقع عسكرية مهمة بمطار أبها الدولي. وأكد أن الهجمات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

كذلك، نفّذ سلاح الجو المسير اليمني عدّة هجمات بطائرات قاصف 2K على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى بمطار جيزان السعودي.

وأكد العميد سريع أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية، ما أدى إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره المتواصل للعام الخامس على التوالي على الشعب اليمني.

وجدد "سريع" التأكيد على إستمرار العمليات وأنها ستكون أشد إيلاماً في الأيام القادمة إذا ما استمر النظام السعودي في تصعيده وعدوانه وجرائمه بحق الشعب اليمني.

* مقتل مرتزقة في تعز إثر قصف تجمعات لهم بستة صواريخ زلزال1

الى ذلك، قُتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي، السبت، خلال قصف تجمعات لهم من قبل وحدة الإسناد الصاروخية للجيش اليمني واللجان بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية أطلقوا ستة صواريخ من نوع زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في مفرق الوازعية.

وأكد المصدر أن العملية أصابت هدفها بدقة وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المنافقين.