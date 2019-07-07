تحذيرات لجونسون: بریکست بلا صفقة سيغذي نزعة الاستقلال في اسكتلندا

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إنه تم تحذير بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا للفوز بزعامة حزب "المحافظين" ورئاسة الوزراء البريطانية، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة من شأنه أن يغذى القومية فى اسكتلندا ويخاطر بمستقبل الوحدة بينهما، حيث يتوقع كل من المعارضين والمؤيدين أنه سيحقق الآن فوزًا حاسمًا فى انتخابات حزب المحافظين.

وأوضحت الصحيفة أن جونسون لم يعد يفصله عن "داونينج ستريت"، سوى أسابيع، وأصدر الوزير الاسكتلندى، ديفيد مونديل، تحذيراً شديداً له بأن نيكولا ستورجيون، رئيسة الوزراء الاسكتلندية سترحب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بـ "فرحة غير مناسبة".

واقترح كل من المرشح الآخر، ووزير خارجية بريطانيا، جيريمي هانت وجونسون أنهما سيكونان على استعداد لدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة إذا لم يكن الأمر ضروريًا. ومع ذلك ، مع وجود مؤشرات على أن جونسون يحتفظ بفارق واضح على هانت ، تبدو كلمات موندل موجهة بشكل مباشر إلى وزير الخارجية السابق بسبب تهديده بمغادرة الاتحاد الأوروبي - مع أو بدون صفقة - في نهاية شهر أكتوبر.

وكتب فى مقال نشر فى الأوبزرفر: "لدى اسكتلندا رئيسة وزراء لديها أولوية حقيقية وحيدة وهي السعي لتحقيق الاستقلال.. إنها تغتنم مشاكل مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بفرحة غير مناسبة. لكن من السهل معرفة السبب."

وأضاف، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا صفقة لن يلحق الضرر باقتصادنا فحسب، بل من شأنه أن يغذي المطالبات القومية لبريطانيا التي لا تراعي احتياجات اسكتلندا، موضحا أن رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات كبيرة، ومستقبل المملكة المتحدة على رأس القائمة.