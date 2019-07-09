اعلن قائد القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية العميد عزيز نصير زاده ان سلاح الجو للجيش ومن خلال مساعيه على مدار الساعة حال دون تحقيق مارب الاعداء مؤكدا جهوزية القوة الجوية للذود عن حياض البلاد.

واشار العميد نصير زاده خلال مراسم التعريف بالقائد الجديد لقاعدة الشهيد عبدالكريمي في مدينة بندر عباس الى ان الخليج الفارسي من النقاط الاستراتيجية للبلاد وهو قطب اقتصادي لايران ويحظى باهمية بالغة على الصعيد العسكري وقال ان قائد الثورة الاسلامية اوصى لدى لقائنا به بان تكون مهمة القوة الجوية على مدار الساعة وصولا الى تحقيق الاهداف المرسومة وصيانة البلاد وان تكون وحدة سلاح الجو على جهوزية وان تبذل مساعيها للحؤول دون تحقيق مارب الاعداء .