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رقم الخبر: 257772 تاريخ النشر: تموز 07, 2019 الوقت: 16:49 الاقسام: سياسة  
الدفاع الجوي الايراني: استخدامنا للامكانيات المحلية نقطة قوة

الدفاع الجوي الايراني: استخدامنا للامكانيات المحلية نقطة قوة

اعتبر المساعد التنفيذي لقائد قوة الدفاع الجوي الايراني العميد ابوالفضل سبهري راد استخدام الامكانيات المحلية نقطة القوة للدفاع الجوي.

وقال العميد سبهري راد في تصريح له اليوم الاحد خلال مراسم الاستعراض الصباحي لهذه القوة، ان استخدام الامكانيات المحلية يعد نقطة القوة للدفاع الجوي، مما يشير الى جهود وهمم ودأب كوادر القوات المسلحة في مختلف انحاء البلاد.

واضاف: ان نوايا الاعداء السيئة تهدف لخلق عقبات وحتى وقف مسيرة انتاج الاجهزة الدفاعية الحيوية الا ان القوات المسلحة تمكنت من اتخاذ اجراءات مؤثرة لتعزيز القدرات القتالية خاصة في مجال الدفاع الجوي.

وقال العميد سبهري راد، ان الاعداء يرصدون جميع اجراءاتنا وكونوا على ثقة بانه لو شعروا بان قواتنا المسلحة تعاني من الضعف في مكان ما فانهم سيدخلون منها ويسعون لضربنا عبرها.

 

 

 
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