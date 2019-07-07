أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ايران "عباس علي كدخدائي" على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد اجتماع لمناقشة نقض اميركا للاتفاق النووي ، وليس من اجل استيفاء ايران لحقوقها المشروعة.

وقال كدخدائي في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر: على مجلس الحكام عقد اجتماع لمناقشة نقض الاتفاق النووي من قبل دونالد ترامب، وليس من اجل استيفاء حقوق ايران المشروعة، فسياسة اميركا تتميز دوما بالخداع والتضليل.

ودعا كدخدائي، مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الحذر في تحديد الجهة المنتهكة للاتفاق النووي.