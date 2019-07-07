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رقم الخبر: 257770 تاريخ النشر: تموز 07, 2019 الوقت: 16:43 الاقسام: دوليات  
بكين تنتقد "عقلية الحرب الباردة" لدى الساسة البريطانيين بشأن هونغ كونغ

بكين تنتقد "عقلية الحرب الباردة" لدى الساسة البريطانيين بشأن هونغ كونغ

أبلغ السفير الصيني لدى بريطانيا ليو شياو مينغ لندن اليوم الأحد، بأن بكين ليست راغبة في حرب دبلوماسية معها لكنها ترفض "عقلية الحرب الباردة" التي تراها من بعض الساسة البريطانيين بشأن هونج كونج.
وثمة حرب كلامية متصاعدة بين الصين وبريطانيا فى أعقاب احتجاجات حاشدة فى هونج كونج على مشروع قانون معلق من شأنه أن يسمح بتسليم متهمين إلى الصين.
وأبلغ السفير تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن بكين لديها ثقة تامة فى تعامل هونج كونج مع الوضع وأن الحكومة البريطانية هى التى تدخلت فى شئون المدينة الداخلية.
وقال "لسنا راغبين في حرب دبلوماسية مع بريطانيا... لا نزال ملتزمين بهذا العصر الذهبي بين دولتينا"، لكنه أضاف أن اللغة التي يستخدمها بعض الساسة البريطانيين إنما هي "لغة عقلية الحرب الباردة".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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