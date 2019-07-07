أبقى روجر فيدرر المتخصصين في احصاءات التنس على أطراف أصابعهم يوم السبت بعد أن حقق المزيد من الأرقام القياسية عقب تحطيمه لأحلام لوكا بوي في انتصاره المثير عليه بنتيجة 7-5 و6-2 و7-6 ليبلغ الدور الرابع في بطولة ويمبلدون.

وبات اللاعب السويسري أول لاعب، سواء على صعيد الرجال أو السيدات، الذي يحقق 350 انتصارا في البطولات الكبرى.

لكن فيدرر، وهو أب لتوأمين، بدا مولعا بالقيام بالأمور بشكل مزدوج ولم يكن اليوم استثناء من ذلك مع تسجيله لرقم قياسي في عصر الاحتراف ببلوغه دور 16 للمرة 17 محطما الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه مع جيمي كونورز.

لكن من غير المرجح الا يحتفل اللاعب السويسري بأي انجاز منهما مع تركز انظاره على الجائزة الأكبر متمثلة في كأس بطولة ويمبلدون التي يرغب في حصدها للمرة التاسعة، وهو ما يشكل رقما قياسيا، ونيل لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى.

ولكي يقترب أكثر من ذلك، فإن عليه أولا تجاوز الإيطالي ماتيو بيرتيني المصنف 17 في الدور المقبل.

وتلقى بوي الذي بلغ قبل نهائي بطولة استراليا المفتوحة تحية قوية من مدربته اميلي موريسمو بسبب دوره في تلك المباراة الممتعة والتي كانت متقاربة أكثر مما توحي به النتيجة. لكن بوي خسر بعد أن سدد ضربة خلفية في الشبكة في ثالث نقاط حسم المباراة والتي أتيحت لفيدرر.

وبينما منحت الجماهير المتحمسة فيدرر تحية كبيرة مع اكماله لانتصاره 350 في البطولات الكبرى قبل شهر من عيد ميلاده رقم 38، بدا اللاعب الأبرز على صعيد التنس العالمي أكثر وعيا بطبيعة الرقم القياسي الذي حققه.

وقال فيدرر عقب تجيته للجماهير التي كانت تضم مجموعة من الأبطال السابقين للبطولات الأربع الكبرى مثل رود ليفر وبيلي جين كينج ومارتينا نافراتيلوفا ”اعرف أنه وخلال زمن الهواية، لم يتم استكمال كافة البطولات الأربع الكبرى لأنه كان من المنهك أن تسافر لبعض الأماكن.