أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” بياناً رسمياً رداً على تصريحات ليونيل ميسي النارية عقب طرده بالبطاقة الحمراء في فوز الأرجنتين على تشيلي (2ـ1) في مباراة تحديد المركز الثالث بكوبا أمريكا.

وتعرض ميسي للطرد في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول بعد اشتباك بينه وبين جاري ميدل قائد تشيلي.

ووجه ميسي انتقادات قوية لـ”كونميبول” واتهاماً بالفساد، واستهدافه بسبب انتقاداته للأداء التحكيمي عقب الخسارة ضد البرازيل في نصف النهائي.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” في بيانه:”في كرة القدم هناك ربح وخسارة وأحد الركائز الأساسية للعب النظيف هو قبول النتائج بإخلاص واحترام. وينطبق نفس الشيء على قرارات التحكيم ، والتي هي إنسانية وستظل دائمًا مثالية.”

“تم إطلاق اتهامات لا أساس لها تفتقر إلى الحقيقة وتشكك في نزاهة كأس أمريكا، تمثل هذه الاتهامات عدم احترام للمنافسة ولجميع اللاعبين المشاركين، واتحاد أمريكا الجنوبية الذي يعمل منذ عام 2016 بلا كلل لجعل كرة القدم في أمريكا الجنوبية شفافة ومهنية.”يذكر أن الاتحاد الأرجنتيني برئاسة كلاوديو تابيا دخل على الخط مطالباً باستقالة الثنائي ويلسون سينيم، رئيس لجنة الحكام في اتحاد أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى استقالة هوجو فيجيرادو، مدير مسابقات المنتخبات بالكونميبول.