سيتم عرض 7 أفلام إيرانية قصيرة في الدورة السادسة عشرة من مهرجان «المشمش الذهبي» السينمائي الدولي الذي اقيم اعتبارا من السابع حتى الرابع عشر من يوليو / تموز الجاري في مدينة يريفان عاصمة جمهورية أرمينيا.

وأعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان الأفلام الإيرانية التي تمثل جمهورية إيران الإسلامية وتعرض على شاشة هذا الحدث الفني هي: «العودة» (بازكشت) من إخراج شهريار بورسيديان، «الذبح» (ذبح) من إخراج سامان حسين‌بور وآكو زندكريمي، «الظلام» (تاريكي) من إخراج سعيد جعفريان، «النهار مقابل الليل» (روز براي شب) من إخراج كاوه ابراهيم‌بور، «دورة قيادة السيارة» (كلاس رانندكي) من إخراج مرضية رياحي، «الرماد» (خاكستر) من إخراج آريان كل ‌صورت و«عصفور لـ ترانه» (كجشك ترانه) للمخرجة فرزانة اميدوارنيا

يذكر ان الفيلمين «العودة» و«الذبح» هما من نتاجات جمعية سينما الشباب الإيرانيين يشاركان في هذه الدورة من المهرجان السينمائي الأرميني (2019 Yerevan International Film Festival) ويشارك المخرج الإيراني رضا مير كريمي حكما في لجنة تحكيم المهرجان.