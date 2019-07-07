  • الأحد ٤ ذی قعده ١٤٤٠
  • الأحد , يوليو 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257757 تاريخ النشر: تموز 07, 2019 الوقت: 16:09 الاقسام: ثقافة وفن  
عشر جوائز لافلام ايرانية من مهرجان «Queen palm»

عشر جوائز لافلام ايرانية من مهرجان «Queen palm»

أهدى مهرجان «Queen palm» الدولي الذي اقيم في يونيو المنصرم في امريكا عشر جوائز الى الافلام الايرانية المشاركة في فعالياته.

ونال فيلم «سوف انتظر» (منتظر خواهم ماند) للمخرج محمدرضا شرواني الجائزة الذهبية من قسم افضل فيلم اجنبي للمهرجان.

وحصل كل من افلام «معاناة البحر» (رنج هاي دريا) للمخرج محمدرضا مسعودي في قسم افضل فيلم حربي و«النسيان» (فراموشي) للمخرجة فاطمة محمدي في قسم افضل فيلم عائلي و«الزيارة» (ملاقات) للمخرج مهرداد عباسيان وحدت في قسم افضل فيلم قصير اجنبي و«ساكنو الطابق الأخير» (ساكنين طبقه آخر) للمخرج امير جلالي في قسم افضل اعلان دعائي و«جليل وخليل» للمخرج روح الله اكبري في قسم افضل وثائقي على الجوائز الفضية لهذه الاقسام.

وفاز كل من افلام «ارسمه اسود» (سياه نقاشي اش كن) للمخرج مصطفى عطابور و«المتحف» (موزه) للمخرج بدرام حبيب بيران و«شهر العسل» للمخرج معين روح الاميني و«تايفون» للمخرج مصطفى اكبري منجيلي بالجائزة البرونزية للمهرجان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/9302 sec