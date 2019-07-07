أهدى مهرجان «Queen palm» الدولي الذي اقيم في يونيو المنصرم في امريكا عشر جوائز الى الافلام الايرانية المشاركة في فعالياته.

ونال فيلم «سوف انتظر» (منتظر خواهم ماند) للمخرج محمدرضا شرواني الجائزة الذهبية من قسم افضل فيلم اجنبي للمهرجان.

وحصل كل من افلام «معاناة البحر» (رنج هاي دريا) للمخرج محمدرضا مسعودي في قسم افضل فيلم حربي و«النسيان» (فراموشي) للمخرجة فاطمة محمدي في قسم افضل فيلم عائلي و«الزيارة» (ملاقات) للمخرج مهرداد عباسيان وحدت في قسم افضل فيلم قصير اجنبي و«ساكنو الطابق الأخير» (ساكنين طبقه آخر) للمخرج امير جلالي في قسم افضل اعلان دعائي و«جليل وخليل» للمخرج روح الله اكبري في قسم افضل وثائقي على الجوائز الفضية لهذه الاقسام.

وفاز كل من افلام «ارسمه اسود» (سياه نقاشي اش كن) للمخرج مصطفى عطابور و«المتحف» (موزه) للمخرج بدرام حبيب بيران و«شهر العسل» للمخرج معين روح الاميني و«تايفون» للمخرج مصطفى اكبري منجيلي بالجائزة البرونزية للمهرجان.