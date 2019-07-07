ويتنافس الفيلم الإيراني مع عشرين فيلماً قصيراً وجد طريقه إلى السباق النهائي من بين نحو 1800 فيلم قصير من 100 دولة تقدمت للمشاركة في مسابقة هذه التظاهرة الفنية تقام في دولة آسيوية الأكثر سكانًا في العالم تقع شرق آسيا.

يذكر ان «ورهرام» سبق ان شارك في مهرجان الدولي الثاني عشر لأفلام الأطفال في بنغلاديش ومهرجان سينيشيكو السينمائي الدولي في أسبانيا وحصل على جائزة افضل فيلم قصير من مهرجان «OtherMovie Lugano» الدولي في سويسرا ونال جائزة افضل فيلم روائي قصير في مهرجان «Diamond» الدولي بإيطاليا.

وتنطلق فعاليات مهرجان هونغ كونغ الدولي الثالث لأفلام الأطفال اعتبارا من السادس والعشرين من يوليو / تموز الجاري إلى الرابع من أغسطس / اب القادم في مدينة هونغ كونغ التي تعد المركز الاقتصادي الرائد في جمهورية الصين الشعبية.