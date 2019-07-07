لجأ المعماري النيجيري محمد ثاني إلى طريقة مبتكرة وجديدة لتخفيف أضرار العبوات البلاستيكية على الطبيعة وصحة الإنسان، إذ قام ببناء منزل من هذه العبوات يعد الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية.

ودفعت كثرة العبوات البلاستيكية الملقاة هنا وهناك نتيجة استخدامها الواسع هناك المعماري ثاني إلى هذه الخطوة، آملا أن تسهم في تخفيف الأضرار التي تلحقها تلك العبوات بالطبيعة وصحة الإنسان.

ويمتاز المنزل الذي أنشأه المعماري بالعاصمة أبوجا بأنه الأكبر بين جميع المنازل التي بناها من العبوات البلاستيكية حتى الآن، فضلا عن كونه الأكبر أيضا في عموم القارة.

ويثير المنزل المكون من خمس غرف والمزودة بخدمات المياه والكهرباء دهشة زواره، نظرا لجماله والبراعة المتمثلة في طريقة بنائه.

ويشير ثاني إلى أنه كان يفكر في طريقة لتخفيف الأضرار التي تلحقها العبوات البلاستيكية بالطبيعة وصحة الإنسان، فاقترح عليه صديق بناء منزل منها.

وتطرق المعماري النيجيري إلى فوائد البيوت المبنية من العبوات البلاستيكية، وقال إنها توفر البرودة خلال مواسم الحر، وكذلك الدفء أيام البرد، وبالتالي فهي جيدة لصحة الإنسان.

ودعا إلى شرح كيفية بناء هذا النوع من المنازل في المدارس لتوعية الطلاب بأضرار العبوات البلاستيكية، وتعليمهم كيفية تجنيب الطبيعة وصحة الإنسان ذلك.