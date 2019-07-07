تمكن صياد بريطاني من اصطياد سمكة من نوع Giant barb تعد صيده الأكبر على الإطلاق، بعد أن قاومت صنارته لمدة 80 دقيقة.

الصياد البريطاني يدعى جون هارفي، عمره 42 عاما، واستطاع الإمساك بالسمكة العملاقة في الوزن والحجم في إحدى بحيرات جنوب تايلاند، بحسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكسر هارفي، المولود في قرية ويستلي الإنجليزية، رقما قياسيا جديدا لأضخم سمكة يتم اصطيادها، إذ وصل وزن سمكته إلى 105 كيلو غرام، متخطيا الرقم السابق الذي كان يعادل 100.5 كيلوغرام.

وذكر هارفي أن السمكة قاومته كثيرا، وتطلب الإمساك بها كثيرا من الجهد، إذ أخرجها في 80 دقيقة، مضيفا: «لم أستطع تصديق عيني»، ثم استدعى الصيادين المحليين، لتصوير السمكة الضخمة.

يشارك هارفي، الذي يعيش في منطقة باتايا التايلاندية منذ 14 عاما، في رحلات الصيد للمتعة فقط، إذ يقول: «أشعر بالحرج قليلا أمام الصيادين الآخرين، الذين يقضون المزيد من الوقت وينفقون المال، ولكن لا يستطيعون صيد سمكة بهذا الحجم».

ويعد سمك Giant barb من أكبر الأنواع في عائلة أسماك الكارب، المهددة بالانقراض، وتعيش في الأنهار والبحيرات الآسيوية، وتتغذى على الطحالب والعوالق النباتية.