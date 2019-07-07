عثرت مجموعة من عمال المناجم، عن طريق الصدفة، على بقايا وحش من فصيلة الزواحف البحرية، الذي عاش على الأرض منذ حوالي 70 مليون سنة.

وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنه تم الاكتشاف العظيم بمنطقة ألبرتا الكندية، حيث عثر عليه عمال أحد المناجم التابعة لشركة تصنيع مجوهرات بالمنطقة.

وتكمن أهمية الاكتشاف، في الحفاظ على الهيكل العظمي بشكل شبه كامل للكائن البحري الذي عُرف باسم «تايلوسور» من فصائل «الماساسور»، بالرغم من مرور ملايين السنين، حيث أشار أحد الباحثين بمتحف «تيريل» الملكي لعلم الحفريات، أن كل شيء على حالته بداية من الرأس وحتى طرف الذيل.

وبلغ طول الهيكل المكتشف ما بين 6 و7 أمتار، حيث صرح الباحث، أن الحيوان كان يملك فكا كبيرا وأسنان مقوسة.