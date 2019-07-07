  • الأحد ٤ ذی قعده ١٤٤٠
  • الأحد , يوليو 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257732 تاريخ النشر: تموز 07, 2019 الوقت: 16:11 الاقسام: منوعات  
اكتشاف هيكل «وحش بحري» يعود لـ70 مليون سنة

اكتشاف هيكل «وحش بحري» يعود لـ70 مليون سنة

عثرت مجموعة من عمال المناجم، عن طريق الصدفة، على بقايا وحش من فصيلة الزواحف البحرية، الذي عاش على الأرض منذ حوالي 70 مليون سنة.

وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنه تم الاكتشاف العظيم بمنطقة ألبرتا الكندية، حيث عثر عليه عمال أحد المناجم التابعة لشركة تصنيع مجوهرات بالمنطقة.

وتكمن أهمية الاكتشاف، في الحفاظ على الهيكل العظمي بشكل شبه كامل للكائن البحري الذي عُرف باسم «تايلوسور» من فصائل «الماساسور»، بالرغم من مرور ملايين السنين، حيث أشار أحد الباحثين بمتحف «تيريل» الملكي لعلم الحفريات، أن كل شيء على حالته بداية من الرأس وحتى طرف الذيل.

وبلغ طول الهيكل المكتشف ما بين 6 و7 أمتار، حيث صرح الباحث، أن الحيوان كان يملك فكا كبيرا وأسنان مقوسة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6472 sec