العرفان ورد الجميل، أصبحا هدفا لـ«منغ»، الذي انطلق في رحلة مع طاقم تصوير من الصين إلى روسيا، من أجل العثور على فريق الأطباء الذي أنقذ حياته عندما كان صغيرا.

وأصيب منغ شيانغو البالغ من العمر 64 عاما، عندما كان عمره 4 سنوات بحروق بالغة بعدما انبعثت شرارات من الموقد في منزله وتسببت في احتراق ملابسه بالكامل، وفقا لـ«سبوتنيك»، نقلا عن قناة «زفيزدا» الروسية.

وتم نقل «منغ» إلى المستشفى في الاتحاد السوفيتي، وأجرى العديد من الجراحات وتلقى العديد من دورات تجديد الجلد في مدينة إركوتسك الروسية، كما تبرعت له عدد من الممرضات في ذلك الوقت بأجزاء من البشرة من أجل علاجه وشفاؤه.

وفارق معظم الفريق الطبي الحياة، إلا أن «منغ» لا يزال يبحث عن أفراد من الفريق الطبي على قيد الحياة ليقدم لهم الشكر والعرفان.

ووثق «منغ» رحلته التي ما زالت مستمرة بعنوان «الصداقة الدموية»، آملا العثور على أحد الأطباء الذين أنقذوا حياته، مصطحبا معه فريقا من التصوير من الصين.