  • الثلاثاء ٦ ذی قعده ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يوليو 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257730 تاريخ النشر: تموز 07, 2019 الوقت: 16:11 الاقسام: منوعات  
صيني يبحث عن فريق طبي أنقذ حياته قبل 60 عاما

صيني يبحث عن فريق طبي أنقذ حياته قبل 60 عاما

العرفان ورد الجميل، أصبحا هدفا لـ«منغ»، الذي انطلق في رحلة مع طاقم تصوير من الصين إلى روسيا، من أجل العثور على فريق الأطباء الذي أنقذ حياته عندما كان صغيرا.

وأصيب منغ شيانغو البالغ من العمر 64 عاما، عندما كان عمره 4 سنوات بحروق بالغة بعدما انبعثت شرارات من الموقد في منزله وتسببت في احتراق ملابسه بالكامل، وفقا لـ«سبوتنيك»، نقلا عن قناة «زفيزدا» الروسية.

وتم نقل «منغ» إلى المستشفى في الاتحاد السوفيتي، وأجرى العديد من الجراحات وتلقى العديد من دورات تجديد الجلد في مدينة إركوتسك الروسية، كما تبرعت له عدد من الممرضات في ذلك الوقت بأجزاء من البشرة من أجل علاجه وشفاؤه.

وفارق معظم الفريق الطبي الحياة، إلا أن «منغ» لا يزال يبحث عن أفراد من الفريق الطبي على قيد الحياة ليقدم لهم الشكر والعرفان.

ووثق «منغ» رحلته التي ما زالت مستمرة بعنوان «الصداقة الدموية»، آملا العثور على أحد الأطباء الذين أنقذوا حياته، مصطحبا معه فريقا من التصوير من الصين.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/2039 sec