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رقم الخبر: 257449 تاريخ النشر: تموز 04, 2019 الوقت: 12:13 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي بقدر ما تلتزم به الأطراف الأخرى
رداً على نظيرته الفرنسية..

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي بقدر ما تلتزم به الأطراف الأخرى

ردّ المتحدث باسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي" على مزاعم نظيرته الفرنسية، مؤكداً بأن ايران تلتزم بالاتفاق النووي بقدر ما تلتزم به الأطراف الأخرى.

وقال موسوي في تصريح له مساء الاربعاء رداً على تصريحات نظيرته الفرنسية: "إننا ننفذ التزاماتنا بما يماثل بالضبط تنفيذكم لالتزاماتكم".

وادّعت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إن إيران لن تكسب شيئاً من مخالفة بنود الاتفاق النووي.

وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة يومية: “لن تكسب إيران شيئاً من الخروج من اتفاق فيينا”، حسب ادعائها.

وأضافت: “التشكيك في (الاتفاق) سيؤدي فقط إلى زيادة التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة”.

وقالت فون دير مول: “لهذا السبب تطالب فرنسا وشركاؤها الأوروبيون إيران بقوة بالتراجع عن التخصيب الزائد دون تأخير والامتناع عن أي إجراءات أخرى تقوض التزاماتها النووية”.

 
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