ويأتي منح الوسام بالتزامن مع ذكرى كارثة اسقاط طائرة ركاب ايرانية من قبل القوات الاميركية في الخليج الفارسي 4 يوليو/تموز عام 1988، ما أدى حينها لاستشهاد 290 راكبا.

وأوضح سادن العتبة الرضوية المقدسة حجة الاسلام مروي في تصريح الاربعاء، أن منح الوسام المرصع باسم الامام علي بن موسى الرضا (ثامن أئمة اهل البيت عليهم السلام) جاء تقديرا لجهود الكادر في الذود عن حدود وسيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية.