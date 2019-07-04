|رقم الخبر: 257448
|تاريخ النشر: تموز 04, 2019
|الوقت: 11:53
|الاقسام: محليات
|
ايران تمنح وسام "خادم الرضا" للكادر الذي أسقط الدرون الأميركية
منحت العتبة الرضوية المقدسة بمدينة مشهد(شمال شرق)، وسام "خادم الرضا (ع)" الى كادر الدفاع الجوي الذي اسقط الدرون الاميركية لدى دخولها المجال الجوي الايراني 20 يونيو/حزيران الفائت.
ويأتي منح الوسام بالتزامن مع ذكرى كارثة اسقاط طائرة ركاب ايرانية من قبل القوات الاميركية في الخليج الفارسي 4 يوليو/تموز عام 1988، ما أدى حينها لاستشهاد 290 راكبا.
وأوضح سادن العتبة الرضوية المقدسة حجة الاسلام مروي في تصريح الاربعاء، أن منح الوسام المرصع باسم الامام علي بن موسى الرضا (ثامن أئمة اهل البيت عليهم السلام) جاء تقديرا لجهود الكادر في الذود عن حدود وسيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر