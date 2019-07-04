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رقم الخبر: 257447 تاريخ النشر: تموز 04, 2019 الوقت: 11:50 الاقسام: دوليات  
بالخطأ.. طائرة هجومية أمريكية ترمي 3 قنابل فوق فلوريدا

بالخطأ.. طائرة هجومية أمريكية ترمي 3 قنابل فوق فلوريدا

اصطدمت طائرة أمريكية هجومية من طراز A-10 كانت في طلعة تدريبية بسرب من الطيور، وأسقط قائدها عن دون قصد 3 قنابل غير متفجرة على ولاية فلوريدا.
وأفادت قاعدة "مودي" الجوية الأمريكية بأن الحادث وقع قرب بلدة سوفاني سبرينغز، حيث سقطت من الطائرة "سهوا" قنابل BDU-33، وهي ذخائر تدريب يبلغ وزن كل واحدة منها 11 كغ، وتستعمل في محاكاة  قنابل M1a-82 التي يبلغ وزنها 226 كغ.
وعلى الرغم من احتواء هذا النوع من القنابل الجوية شحنة صغيرة جدا من المتفجرات، إلا أنه ينصح بعدم لمسها وإبلاغ خدمات الطوارئ بها.
يذكر أن مقاتلة هندية من طراز "جاغوار" كانت قد اصطدمت بعد إقلاعها في 27 يونيو الماضي بسرب من الطيور وتعطل أحد محركيها، إلا أن قائدها هبط بها بسلام بعد أن أسقط القنابل التي تحملها وخزاني وقود إضافيين كانت تحملهما، وتفادى بذلك كارثة كان يمكن أن تقع لو سقطت الطائرة على بلدة مجاورة للقاعدة الجوية التي انطلقت منها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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