وخلال احتفال اقيم اليوم الخميس لتعريف القائد الجديد لمنظمة تعبئة المستضعفين (البسيج)، أشاد العميد سلامي بقوات التعبئة (البسيج) التي أسسها الامام الخميني الراحل (رض) مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية معتبرا هذه القوة المسلحة بسلاح الايمان تمثل اليوم معادلة الانتصار وقد غيرت ميزان القوى.

وأضاف، لقد تمكن الشعب الايراني اليوم من إحباط سياسات الاعداء المعقدة والمركبة وذات الأوجه المتعددة والشبيهة ببيت العنكبوت .

وتابع القائد العام للحرس الثوري: ان الشعب الايراني يقف اليوم بكل شموخ ووعي أمام سيناريو عالمي، حيث سعى العدو الى وضع كل ايران تحت ضغوط اقتصادية ونفسية واستخبارية، إلا ان الشعب الايراني يقف شامخا في هذه المواجهة في ظل التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية.

وأوضح العميد سلامي، اننا نرى ميدانيا فشل سياسات العدو وهزيمة القوى العظمى اليوم ماثلة للعيان تماما، وقد تم قطع جميع الطرق أمام العدو. كانوا يريدون تخويفنا بالحرب واثاروا حربا نفسية واقتصادية، الا ان الشعب الايراني بصموده قد ادخل اليوم رعب الحرب الى قلوب الاعداء.