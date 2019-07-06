|رقم الخبر: 257441
|تاريخ النشر: تموز 04, 2019
|الوقت: 11:01
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخمیس:
ایران
📌رئیس الجمهوریة: متی ماعادوا الی الاتفاق النووي، سنعود نحن الیه ایضاً
📌شمخاني: مواجهة الاحادیة الامریکیة، اختبار صعب امام الاوروبیین
جمهوري اسلامي
📌قائد الثورة: علی الحکومة السعودیة توفير الامن للحجاج من دون فرض الطابع الامني علی الاجواء
📌ظریف: ایران تتصرف بما یتناسب وتنفيذ اوروبا لالتزاماتها في الاتفاق النووي
📌 حزب الله العراق یخالف دمج الحشد الشعبي في الجیش
کیهان
📌 الوهابیون السعودیون یهاجمون بیوت الشیعة في القطیف
📌خلافاً لتصریحات اردوغان.. امریکا بصدد فرض الحظر علی ترکیا
📌ظریف: الاوروبیون قدموا 11 تعهداً، الـ"اینستکس" لیست في أي منها
آرمان
📌قائد الثورة: الاعداء سیجبرون علی الرکوع امام الاسلام
📌رئیس السلطة القضائیة: لا یمکن الغاء الفضاء الافتراضی من حیاة البشریة
آفتاب یزد
📌المتحدث باسم الخارجیة: لا أحد في الحکومة یعقد الأمل علی آلیة "اینستکس"
شرق
📌أمین مجلس صیانة الدستور: الطبقة الضعیفة تعاني الصعوبات من الغلاء والرکود
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