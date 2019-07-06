  • السبت ٣ ذی قعده ١٤٤٠
  • السبت , يوليو 06, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257441 تاريخ النشر: تموز 04, 2019 الوقت: 11:01 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخمیس:

ایران

عناوین اخبار روزنامه ایران در روز پنجشنبه ۱۳ تیر :

📌رئیس الجمهوریة: متی ماعادوا الی الاتفاق النووي، سنعود نحن الیه ایضاً

📌شمخاني: مواجهة الاحادیة الامریکیة، اختبار صعب امام الاوروبیین

جمهوري اسلامي

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه ۱۳ تیر :

📌قائد الثورة: علی الحکومة السعودیة توفير الامن للحجاج من دون فرض الطابع الامني علی الاجواء

📌ظریف: ایران تتصرف بما یتناسب وتنفيذ اوروبا لالتزاماتها في الاتفاق النووي

📌 حزب الله العراق یخالف دمج الحشد الشعبي في الجیش

کیهان

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز پنجشنبه ۱۳ تیر :

📌 الوهابیون السعودیون یهاجمون بیوت الشیعة في القطیف

📌خلافاً لتصریحات اردوغان.. امریکا بصدد فرض الحظر علی ترکیا

📌ظریف: الاوروبیون قدموا 11 تعهداً، الـ"اینستکس" لیست في أي منها

آرمان

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز پنجشنبه ۱۳ تیر :

📌قائد الثورة: الاعداء سیجبرون علی الرکوع امام الاسلام

📌رئیس السلطة القضائیة: لا یمکن الغاء الفضاء الافتراضی من حیاة البشریة

آفتاب یزد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز پنجشنبه ۱۳ تیر :

📌المتحدث باسم الخارجیة: لا أحد في الحکومة یعقد الأمل علی آلیة "اینستکس"

شرق

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز پنجشنبه ۱۳ تیر :

📌أمین مجلس صیانة الدستور: الطبقة الضعیفة تعاني الصعوبات من الغلاء والرکود

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-خاص
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/1893 sec