ایران

📌رئیس الجمهوریة: متی ماعادوا الی الاتفاق النووي، سنعود نحن الیه ایضاً

📌شمخاني: مواجهة الاحادیة الامریکیة، اختبار صعب امام الاوروبیین

جمهوري اسلامي

📌قائد الثورة: علی الحکومة السعودیة توفير الامن للحجاج من دون فرض الطابع الامني علی الاجواء

📌ظریف: ایران تتصرف بما یتناسب وتنفيذ اوروبا لالتزاماتها في الاتفاق النووي

📌 حزب الله العراق یخالف دمج الحشد الشعبي في الجیش

کیهان

📌 الوهابیون السعودیون یهاجمون بیوت الشیعة في القطیف

📌خلافاً لتصریحات اردوغان.. امریکا بصدد فرض الحظر علی ترکیا

📌ظریف: الاوروبیون قدموا 11 تعهداً، الـ"اینستکس" لیست في أي منها

آرمان

📌قائد الثورة: الاعداء سیجبرون علی الرکوع امام الاسلام

📌رئیس السلطة القضائیة: لا یمکن الغاء الفضاء الافتراضی من حیاة البشریة

آفتاب یزد

📌المتحدث باسم الخارجیة: لا أحد في الحکومة یعقد الأمل علی آلیة "اینستکس"

شرق

📌أمین مجلس صیانة الدستور: الطبقة الضعیفة تعاني الصعوبات من الغلاء والرکود