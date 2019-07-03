أصدرت السفارة الايرانية في موسكو، اليوم الاربعاء، بياناً أشارت فيه الى مباحثات مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية علي أكبر صالحي مع رئيس شركة "روس أتم" الحكومية الروسية آلكسي ليخاتشوف في مجال الطاقة النووية السلمية والآفاق المستقبلية للتعاون الثنائي بين البلدين.

في ضوء اللقاء بين صالحي ورئيس شركة "روس اتم" بموسكو؛

وأفادت السفارة الايرانية، ان الجانبين أصدرا بياناً في ختام مباحثاتهما بموسكو اليوم، فيما يلي نصه:

- لقد بدأ رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية الدكتور علي أكبر صالحي زيارة عمل، من 1 لغاية 3 تموز/ يوليو الحالي، الى روسيا وذلك في ضوء الاتفاق السابق بينه ومديرعام شركة الطاقة النووية الروسية (روس أتم) آلكسي ليخاتشوف.

- استعرض الدكتور صالحي والسيد ليخانوف خلال مباحثاتهما القضايا ذات الصلة بجدول أعمال التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية بين طهران وموسكو.

- حضر هذه المباحثات السفير فوق العادة ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية المفوض (لدى روسيا) مهدي سنائي، الى جانب السفير فوق العادة ومندوب الاتحاد الروسي المفوض (لدى ايران) لوفان جاغاريان.

- رئيسا الصناعات النووية في كلا البلدين ركزا بشكل خاص على الظروف المعقدة الناجمة عن القرارات الأحادية الأمريكية بشأن خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) والبرنامج النووي الايراني.

- كما أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذ تعهداته بواسطة جميع اعضاء هذا الاتفاق.

- الدكتور صالحي استعرض والسيد ليخاتشوف تنفيذ مشروع إنشاء محطة بوشهر النووية (جنوب ايران)؛ حيث أعربا عن ارتياحهما إزاء الانجازات المحققة في هذا المشروع واتفاق الجانبين على تنفيذ المشروع في اطار القوانين الدولية.

- وأكد الجانبان الايراني والروسي على مواصلة المباحثات الثنائية.

هذا وأشار البيان الى أن رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية تفقد خلال زيارته الحالية لروسيا، منشآت الصناعة النووية الروسية المتعلقة بمفاعلات VVER.