* بعد الهزيمة في جبهات القتال.. الإمارات تسحب معظم قواتها من اليمن *قنص أربعة مرتزقة في الجوف.. وقصف مدفعي في حجة

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء العميد يحيى سريع عن دخول منظومات صاروخية جديدة إلى العمل، قائلاً إن عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف المنشآت المستخدمة لأغراض عسكرية. وهدد سريع بتصعيد الاستهداف وفقاً لبنك أهداف حيوية يمتلكها الجيش واللجان.

يأتي ذلك بعد تواصل ضربات الطائرات اليمنية المسيرة مستهدفة مطار أبها السعودي.

المتحدث باسم التحالف السعودي أكد من جهته إصابة 9 أشخاص في استهداف الجيش اليمنيّ واللجان الشعبية لمطار أبها الدولي، واصفاً حالتهم بـ "المستقرة مبدئياً"، وأنه تمّ نقلهم إلى المستشفيات.

بالمقابل، أعلن سريع أن سلاح الجو المسيّر نفّذ عمليات واسعة ضد مطار أبها الدولي واستهدفت مرابض الطائرات الحربية فيه.

وكشف سريع أن الجيش واللجان نفذّوا 347 عملية على مواقع العدوان السعودي خلال الشهرين الماضيين، لافتاً في مؤتمر صحفي إلى أن سلاح الجو المسير نفذ 21 عملية على أهداف ومنشآت عسكرية سعودية خلال الشهرين الماضيين، مؤكداً مقتل 19 جندياً سعودياً و9 جنود سودانيين بنيران الجيش واللجان.

كما أكد سريع أن القوة الصاروخية استهدفت منشآت عسكرية للتحالف السعودي بصواريخ كروز عدد (2) وبدر اف عدد (2)، مضيفاً أن القيادة العامة للقوات المسلحة بصدد دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من عمليات الردع والرد المشروع.

سريع كان قال أعلن أن "مطارات أبها وجيزان ونجران غير آمنة وستتعرض للاستهداف الدائم والمتواصل نتيجة استمرار العدوان والحصار".

وأضاف أن "تحالف العدوان يستخدم مطارات نجران وجيزان وأبها في عملياته العسكرية منذ بدء العدوان وحتى الآن، والرد على العدوان لن يكون محصوراً على هذه المطارات وعملياتنا ستطال أهدافاً حساسة فى أماكن أخرى لا يتوقعها النظام السعودي". كما دعا "المدنيين والشركات إلى الابتعاد الكامل عن مطارات نجران وجيزان وعسير".

وفي وقتٍ سابق كشف عن عملية واسعة ونوعية لسلاح الجو المسيّر على مطاري أبها وجيزان بطائرات "قاصف K-2".

وفي جزيرة سقطرى اليمنية جرت احتجاجات تطالب الإمارات ومسلّحيها بالرحيل، وحدث توتر في شبوة في ظل اتهامات لقوات مدعومة منها بالسعي لتفجير الوضع.

من جهة أخرى، قدّم المجلس السياسي الأعلى في اليمن مبادرة بشأن رواتب الموظفين في إطار تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي.

المجلس السياسي وجّه بإنشاء حساب خاص في البنك المركزي بالحديدة وتوريد إيرادات الموانئ لحساب يستخدم لصرف الرواتب وحمّل الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال التهرّب من التفاهم الذي تمّ بشأن الورقة الاقتصادية في ستوكهولم.

وفي سياقٍ منفصل، ثمّن المبعوث الأمميّ الى اليمن مارتن غريفيث دعم روسيا المستمرّ لجهوده في إحلال السلام في اليمن

غريفيث قال إنه عقد اجتماعاً مثمراً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو مرحّباً بانخراط روسيا البنّاء في مساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام. من جهته قدّر لافروف جهود غريفيث مؤكدا دعم روسيا لمهمّته.

من جانب آخر أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الإمارات تنوي سحب معظم قواتها من اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين رفضوا ذكر أسمائهم أن السلطات الإماراتية بدأت منذ عدة أسابيع سحب دباباتها ومروحياتها القتالية ومئات العسكريين، بمن فيهم المرابطون بالقرب من ميناء الحديدة في اليمن.

وأضافت أن الإمارات، على خلفية تصعيد التوتر بين طهران وواشنطن، خائفة من أنها قد تصبح أحد الأهداف الرئيسية بالنسبة لإيران حال اتخاذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارا بضرب الأراضي الإيرانية.

وتبنت غرفتا الكونغرس الأمريكي سابقا قرارا يوصي الولايات المتحدة بوقف دعمها للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، غير أن ترامب استخدم حق الفيتو ضد هذه الوثيقة. وفيما بعد أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس بنيتها تصدير أسلحة للسعودية والإمارات، دون إجراء مشاورات مع الكونغرس، الأمر الذي كان ضروريا سابقا.

وأشارت المصادر نفسها إلى نية الإمارات تركيز جهودها في اليمن على مكافحة المنظمات الإرهابية، بما فيها "القاعدة" و"داعش".

ولا يزال رد الفعل المحتمل للسعودية والتحالف العربي على الخطوات الإماراتية الأخيرة غير معروف. ودققت الصحيفة أن الإمارات تعد من أهم حلفاء الرياض في العملية العسكرية التي تجريها السعودية في العدوان على اليمن.

ورفضت السلطات الإماراتية التعليق على هذه الأنباء.

ميدانياً لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، الأربعاء، مصرعهم وجرح آخرون في عمليات قنص وقصف مدفعي في محافظتي الجوف وحجة.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدة القناصة لدى الجيش واللجان الشعبية قنصت 4 من المرتزقة بالتزامن مع استهداف تجمعاتهم في جبهة حام محافظة الجوف.

وفي محافظة حجة لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم غرب حيران.

وكانت وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية قد نصبت، مساء الثلاثاء، كمينا للمرتزقة في جبهة أسطر بمديرية خب الشعف نتج عنه مصرع وجرح عدد من المرتزقة، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية في جهة الظهرة بذات المديرية تمكنوا خلالها من تطهير موقعين وتكبيد المرتزقة خسائر في صفوفهم.