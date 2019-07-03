قال الاميرال علي شمخاني امين المجلس الأعلى للأمن القومي: انه في الاجتماع الذي اقيم في يونيو الماضي في روسيا وحضره كبار مسؤولي الأمن في دول العالم، تحدثت عن دور امريكا في تصعيد حدة التهديدات المركبة واستغلال آليات متعددة الاوجه مثل المالية والاقتصادية والتقنية من أجل فرض ارادتها على الدول المستقلة.

وفي مقال أوردته وكالة تسنيم للأنباء، أضاف شمخاني: بدون شك ان خروج امريكا من الإتفاق النووي يعتبر العامل الرئيسي لسياسة التوجّه الأحادي الذي يمثل المحور الرئيسي لسياسة ترامب الخارجية. وان هذه الخطوة، وبسبب الاستغلال اللاقانوني للحظر ضد ايران، هي دليل واضح ومصداق لعمليات الارهاب المركب.

وتابع قائلاً: كما ان إتخاذ هذا التوجّه والتصرف حسب ذلك من قبل الادارة الامريكية لا يرتبط بعملية الانسحاب من الإتفاق النووي ومواجهة ايران فقط، وانما يهدد أيضاً الأمن القومي لكافة الدول والأمن العالمي برمته على ضوء الإنسحابات الأخرى التي قامت وتقوم بها امريكا في المنظمات والإتفاقيات الدولية الأخرى.. فاذا عمدنا الى دراسة موضوع انسحاب امريكا من الإتفاق النووي كسياسة أحادية وممارسة التهديد المركب، فإن أثره الضيق يستهدف ايران، ولكن هذا التأثير سينتقل الى المعادلات والنظام الدولي وبالتالي سوف يستهدف اوروبا والدول العضوة في الإتفاق النووي أيضاً.

وأكد شمخاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بالاضافة الى الإلتزام بتعهداتها في الإتفاق قد دفعت نفقات باهضة جرّاء سياسات امريكا الاحادية من أجل المحافظة على إستقلالها ومواجهة التصرفات الامريكية غير القانونية، خاصة بعد انسحاب واشنطن من الإتفاق النووي.

وذكر: اليوم وبالرغم من تعرض اوروبا للمهانة من قبل امريكا ومواجهة الآثار المخرّبة لسياسة التفرد الامريكية التي شملت العديد من المعاهدات الدولية، فإنها لعبت دورها بصورة سيئة للغاية وكانت منفعله في تصرفاتها ولم تستطع ان تتحرك على الساحة الدولية والعلاقات الدولية بمثابة قطب متوحد ومؤثر.

وقال شمخاني: ان ساحة مواجهة سياسة التفرد الامريكية قبل ان تكون ساحة لاختبار ايران التي التزمت بكافة تعهداتها، يجب ان تكون ساحة لإختبار ارادة اوروبا في الدفاع عن هويتها وأمنها المتداعي امام سياسات امريكا الأحادية.

مضيفاً: إذا نجح ترامب في إزاحة اوروبا من المعادلات الدولية وإضعافها، فانه من الطبيعي ان يستغل الرؤساء الامريكان القادمون سواء كانوا من الحزب الجمهوري او الديمقراطي، هذا الضعف لصالحهم.

وختم شمخاني مقاله بالقول: إذا استمر الامر على هذا المنوال، فانه من المتوقع ان تصل التيارات المتطرفة في اوروبا وللتعويض عن الظروف المذلة واستعادة هويتها واستقلالها، الى السلطة، وان مسؤولية نمو التيارات المتطرفة والتداعيات الامنية والهيكلية لأوروبا يقع على عاتق قادتها الحاليين بصورة مباشرة.