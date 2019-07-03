دعت البعثة الأممية في ليبيا، إلى محاسبة منفذي الغارة الجوية التي خلفت عشرات القتلى في معسكر للمهاجرين شرقي العاصمة طرابلس، واصفة إياها بأنها ترقى لمستوى جريمة حرب.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها، الأربعاء، إنها "تدين بأشد عبارات الشجب والإدانة القصف الجوي الغادر ضد مأوى المهاجرين في تاجوراء، الذي أودى بحياة أكثر من 44 شخصا وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين بجروح بالغة"، مشيرة إلى أن "هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الاعتداء بالقصف على مركز الإيواء الذي يحتجز فيه قرابة 600 مهاجر".

ونقل البيان عن المبعوث الأممي، غسان سلامة، قوله إن "هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب"، داعيا "المجتمع الدولي لإدانة هذه الجريمة، وإلى تطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلّح هذه العملية".

وقالت البعثة الأممية إنها "تتابع باهتمام شديد التقارير المتعلقة بإدعاءات القتل خارج القانون في مختلف الأماكن بما فيها ما حدث مؤخرا في غريان، وغيرها من الوقائع المماثلة التي حدثت في ضواحي طرابلس".

من جهته المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس دان استهداف مركز المهاجرين، متهماً قوات المشير خليفة حفتر "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وقال بيان للمجلس إن القصف لم يكن عشوائياً بل كان باستهداف مباشر ودقيق، مطالباً المجتمع الدولي بإرسال لجنة تقصي الحقائق لمعاينة الموقع المستهدف.

في المقابل، نفى الجيش الوطني بقيادة حفتر استهداف المركز قائلاً إن "فصائل متحالفة مع قوات الوفاق قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكراً".

قوات حكومة الوفاق كانت قد شنّت هجوماً واسعاً مساء الثلاثاء ضد قوات الجيش بقيادة حفتر جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد المتحدّث باسم حكومة الوفاق أن قواتها تقدّمت في عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها قوات حفتر في منطقة عين زارة ودمّرت عدداً من آلياتها العسكرية جنوب العاصمة.

في السياق أدانت قطر" بأشد العبارات القصف الجوي الوحشي الذي استهدف مركزا لإيواء المهاجرين بالعاصمة الليبية طرابلس" حسب وكالة الأنباء القطرية.

واعتبرت أن "هذا القصف يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان"، وأكدت على أنه "قد يرقى إلى جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية".

و​​وفقا للحساب الرسمي لوكالة الأنباء القطرية على "تويتر" قالت قطر إن "قصف مركز لإيواء المهاجرين يستوجب تحقيقا دوليا عاجلا يمهد لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية"، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحماية المدنيين.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، اليوم الأربعاء، مقتل 30 على الأقل بقصف مركز للمهاجرين في طرابلس، وإصابة العشرات.

​وقالت المفوضية إنه لا يمكنها تأكيد من الذي نفذ الضربة على مركز المهاجرين في طرابلس الذي كان يأوي نحو 600 شخص.

ونفذ سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، غارة جوية استهدف خلالها مخازن للذخائر بمعسكر الضمان جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

​من جانبه أدان الاتحاد الأفريقي، مقتل عشرات المهاجرين غير الشرعيين بغارة استهدفت مساء الثلاثاء، معسكرا لهم شرقي العاصمة الليبية طرابلس.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي محمد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الأربعاء: "أدين بشدة الغارة الجوية التي قتلت ما لا يقل عن 40 مهاجرا بريئا في معسكر احتجاز في ليبيا، إنها لجريمة مروعة تستوجب تحقيقا شاملا".

وأضاف محمد أن "المهاجرين العالقين في وسط إطلاق النار يجب حمايتهم بشكل عاجل".