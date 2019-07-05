إستنكر المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس العدوان الإسرائيلي على سورية مبينا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تأتي بعد فشل المؤامرة الكونية على سورية.

وقال المطران حنا في بيان له إن العدوان الصهيوني الهمجي على سورية هو عدوان على فلسطين وكل الأحرار من أبناء الأمة العربية مشيرا إلى أن المتآمرين على فلسطين وعاصمتها القدس هم ذاتهم المتآمرين على سورية التي بدأت تستعيد عافيتها بعدما حققته في مواجهة أعدائها.

وأكد المطران حنا تضامن الشعب الفلسطيني مع سورية وشعبها لأنها قلب العروبة النابض التي تبنت القضية الفلسطينية منذ عام 1948 وما زالت تدافع عنها حتى اليوم مشددا على ضرورة التصدي للمؤامرات والمخططات المشبوهة التي تستهدف فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة وسورية الصامدة بوجه العدوان.

وأعرب في الوقت ذاته عن الثقة بأن سورية ستنتصر على كل أعدائها وتبقى موحدة قوية أبية مقاومة للاستعمار والاحتلال.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت فجر الاثنين لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية باتجاه بعض المواقع في حمص ومحيط دمشق ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق.

ميدانياً استشهدت طفلتان جراء اعتداء إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” بالقذائف على قريتي العزيزية والرصيف بريف حماة الشمالي الغربي فيما ردت وحدات الجيش على مصادر الاعتداءات مستهدفة منصات إطلاق الصواريخ وتحصينات الإرهابيين بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في حماة أن إرهابيي “النصرة” المنتشرين في محيط قريتي الحويجة وشير مغار شمال غرب حماة اعتدوا ظهر الاربعاء بقذائف صاروخية على المدنيين في قريتي الرصيف والعزيزية في ناحية قلعة المضيق ما تسبب باستشهاد طفلتين في العزيزية ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات في القريتين.

وردت وحدات الجيش بحسب المراسل على اعتداءات الإرهابيين بضربات مكثفة بسلاحي المدفعية والراجمات على منصات الصواريخ وتحصينات الإرهابيين في الأطراف الجنوبية لبلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي أسفرت عن تدميرها والقضاء على عدد منهم.

وفي قرى بابولين وبلدة حيش ركايا بمنطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي أشار المراسل إلى أن وحدات من الجيش رصدت تحركات مجموعات إرهابية من تنظيمي “جبهة النصرة” و “الحزب التركستاني” وأعمال تحصين تقوم بها وتعاملت معها بضربات من سلاح المدفعية ما أدى إلى تدمير التحصينات وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.

كما استهدفت وحدة من الجيش بصليات صاروخية تجمعات إرهابيي “الحزب التركستاني” ومواقعهم في محيط جسر الشغور جنوب غرب إدلب ما أدى إلى تدمير عدة آليات وإلحاق خسائر بالأفراد.