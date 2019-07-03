أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "ليلة عاصفة من الاحتجاجات والتظاهرات أدّت إلى جرح 83 شخصاً بينهم 47 شرطياً إسرائيلياً، حيث تحوّلت التظاهرات إلى تخريب وتدمير في تل أبيب، وكريات أتا، وأشدود، ونتانيا وفي أماكن أخرى، أشعل خلالها المحتجون سيارات وخرّبوا سيارات دورية للشرطة ومحطات باص، ورشقوا بالحجارة كل سيارات دورية محطة شرطة كريات ملاخي"، وفق الوسائل الإسرائيلية.

فقد تظاهر إسرائيليون من أصول إثيوبية احتجاجاً على مقتل شاب إسرائيلي من أصول إثيوبية برصاص شرطي لتتحول التظاهرات - وفق وسائل الاعلام- إلى أعمال تخريب وتدمير، فيما اعتقلت الشرطة عدداً من المتظاهرين.

واعتبر وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان أن هناك حدوداً يمنع تجاوزها.

وقالت الوسائل الإسرائيلية إن "قوة للشرطة صادفت حوالى 300 متظاهر في العفولة أشعلوا حرشاً بجانب الطريق، ورشقوا الشرطة بالحجارة".

من جهة اخرى استبعدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" موقع مهد ولادة المسيح في بيت لحم من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، فيما ضمت القدس القديمة للقائمة.

وقالت الـ"يونيسكو" في موقعها الرسمي الثلاثاء إن لجنة التراث العالمي المجتمعة حاليا في باكو عاصمة أذربيجان اتخذت هذا القرار بناء على "جودة الأعمال التي أنجزت في كنيسة المهد، ولا سيما أعمال ترميم السقف وأبواب وواجهات الكنيسة الخارجية ولوحات الفسيفساء الجدارية".

وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، سفيان القضاة، إن لجنة التراث تبنت الثلاثاء بالإجماع، مشروع قرار حول البلدة القديمة للقدس وأسوارها.

من جانب آخر قالت وسائل إعلام عبرية، إن المقاومة في قطاع غزة أجرت صباح الاربعاء، 10 تجارب صاروخية باتجاه البحر.

وتسببت التجارب الصاروخية التي أجرتها المقاومة في قطاع غزة بحالة هلع في صفوف مستوطني الغلاف، إثر انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة سيديروت.

وتوجه مستوطنو غلاف غزة للمناطق المحمية خشيةً من سقوط صواريخ، قبل أن يعلن الناطق باسم جيش العدو في وقت لاحق عن أنه إنذار كاذب.

الى ذلك اعتقلت قوات العدو الصهيوني، الأربعاء، عددًا من الشبان الفلسطينيين خلال مداهماتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اندلاع مواجهات خلال اقتحام مئات المستوطنين "قبر يوسف" بنابلس.

ووفقا لمصادر إعلامية فلسطينية فقد اعتقلت قوات العدو 15 مواطناً فلسطينيا في الضفة، كما اعتقلت، ثمانية فلسطينيين خلال اقتحامها بلدتي شعفاط وأبو ديس بالقدس المحتلة.

واقتحمت قوات العدو مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومخيم الجلزون وحَيَيْ بطن الهوى والطيرة برام الله، ويطا جنوبًا وقرية الريحية في الخليل وفتشت عدداً من منازل المواطنين، إضافة لاقتحام بلدة قباطية جنوب غرب جنين.

وفي السياق، أصيب شابان برصاص العدو، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات رافقت اقتحام المستوطنين لقبر يوسف شرق نابلس.