وصل الاربعاء إلى الخرطوم وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتشجيع الأطراف السودانية على "استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد".

وجاء في بيان صادر عن جامعة الدول العربية أن هذه الزيارة جاءت "في إطار الجهود والاتصالات التي تقوم بها (الجامعة) مع المجلس العسكري الانتقالي وممثلي القوى السياسية والمدنية لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد".

وأضاف البيان أن الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، كلف الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية بالجامعة، خليل الذوادي "بالتوجه مجددا إلى الخرطوم على رأس وفد الأمانة العامة الذي سيجري سلسلة من اللقاءات مع الأطراف السودانية، وذلك متابعة للزيارة التي كان الأمين العام قد قام بها للسودان يوم 16 يونيو الماضي".

من جانبها أكدت اريتريا دعمها لجهود المجلس العسكري الانتقالي في السودان لحل الأزمة الدائرة بين المجلس وقوى المعارضة المطالبة بنقل السلطة للمدنيين، مشددة على ضرورة حل الأزمة في إطار داخلي.