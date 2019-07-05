قرر رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، تشكيل لجنة تحقيق فيما تم ترويجه عن شبهة محاولة انقلاب على السلطة، عقب تعرض الرئيس الباجي قايد السبسي إلى وعكة صحية ودخوله إلى المستشفى للعلاج.

وقال الناصر، خلال جلسة في البرلمان، مساء الثلاثاء، إنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة نيابية بالاتفاق مع عدد من رؤساء الكتل البرلمانية، الذين طالبوا بفتح تحقيق فيما تم ترويجه عن استغلال بعض الأطراف، الأزمة الصحية التي مر بها رئيس الدولة، من أجل تنفيذ محاولة انقلاب على السلطة".

وشهدت تونس، الخميس الماضي، ثلاث عمليات إرهابية، تزامنت مع حالة صحية حرجة تعرض لها الباجي قائد السبسي، عقدت على إثرها جلسة طارئة في البرلمان، حضرها رئيس البرلمان محمد الناصر، بعد أيام من الغياب إثر تعرضه لوعكة صحية.

في سياق آخر أعلنت وزارة الداخلية التونسية القضاء على الإرهابي أيمن السميري في "حي الانطلاقة" في العاصمة تونس، مشيرة إلى أن القوى الأمنية حاصرت السميري إثر عملية مطاردة.

وزارة الداخلية قالت في بيان إنه "على إثر عملية مطاردة مطولة للعنصر الإرهابي الفار أيمن السميري، تمت محاصرته من قبل دوريات تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب في حي الانطلاقة في العاصمة، وأثناء إطلاق النار عليه عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف كان يرتديه ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية".

وأفادت مصادر مطلعة إن "السميري كان ينتمي إلى خلية تتكون من ستة أشخاص مسؤولة عن تفجيرات الخميس الماضي في العاصمة"، مشيرة إلى أن اثنين منهم فجرا نفسيهما فيما ألقي القبض على ثلاثة.