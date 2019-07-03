علق وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على الحادث الدموي الذي وقع في بلدة قبر شمون بجبل لبنان، إثر تعرض موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، لإطلاق نار من قبل أهالي البلدة.

وقال باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي: "لا أحد يسعى للفتنة، نحن نقوم سنويا بجولات مخصصة للتيار، وهي تشمل كل المناطق لأن التيار منتشر في كل المناطق .. وهذا من جملة التنوع الذي نعيشه في تيارنا، ونحن سعداء بالقدرة على توسعنا بالقرى والطوائف"، معبرا عن أسفه لما حصل ومقدما التعازي إلى ذوي الشهداء من الحزب الديمقراطي اللبناني.

وشدد باسيل على أنه لا يريد استئذان أحد من أجل التوجه إلى مناصريه في كل المناطق اللبنانية، و"الشراكة ليست استفزازية إلا لمن يرفضها"، مؤكدا مواصلة اعتماد سياسة الانفتاح ومنع الفتنة وكشف "من يقف وراءها".

وأكد باسيل التضامن مع الحزب الديموقراطي لتحقيق العدالة ومنع حدوث الفتنة.

كما شدد وزير الخارجية اللبناني على ضرورة الحفاظ على مصلحة البلد ومنع وقوع خلافات لأنها ليست من مصلحة لبنان، داعيا إلى مصالحة عميقة لا سطحية.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، قد ألغى الثلاثاء جلسة مقررة لمجلس الوزراء، لتفادي مواجهة محتملة داخل المجلس نتيجة التوتر على خلفية أحداث الجبل.