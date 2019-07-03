نفذت قوات من الحشد الشعبي العراقي، الأربعاء، عملية نوعية في ملاحقة عناصر الخلايا النائمة لـ"داعش" الإرهابي، وقتلت مجموعة منهم داخل نفق في سلسلة جبلية شمال البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان الاربعاء، خلال عملية استباقية، تمكنت قوة مشتركة من الألوية "40، 53، 92" من الحشد الشعبي، العاملة ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، من قتل 4 إرهابيين.

وأوضحت الخلية، أن الإرهابيين الذين تم قتلهم كانوا داخل أحد الأنفاق في "سلسلة جبال شيخ إبراهيم".

وتقع سلسلة جبال شيخ إبراهيم، في منطقة صحراوية بقضاء تلعفر، غربي الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق.