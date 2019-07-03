وفاة رضيع امرأة قُتلت طعنا في لندن

قالت الشرطة البريطانية، الأربعاء، إن رضيعا وُلد في موقع جريمة طعن في لندن وراحت أمه ضحيتها، فارق الحياة.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن الرضيع ابن كيلي ماري فوفريل والذي أطلق عليه اسم رايلي، توفي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعدما ظل في حالة حرجة لأربعة أيام. وقُتلت فوفريل التي كانت في شهرها الثامن من الحمل في الساعات الأولى من صباح السبت. وقام المسعفون بتوليدها في موقع الجريمة. وأُطلق سراح رجلين اعتقلا للاشتباه في صلتهما بالجريمة.