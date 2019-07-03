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رقم الخبر: 257424 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 17:23 الاقسام: سياسة  
إنطلاق أولى رحلات الحج الايرانية إلى الديار المقدسة قريباً

إنطلاق أولى رحلات الحج الايرانية إلى الديار المقدسة قريباً

أعلن المدير التنفيذي لشركة إيران إير للطيران تورج دهقاني زنكنه عن إنطلاق أولى رحلات الحج الايرانية إلى الديار المقدسة في غضون يوم أو يومين وذلك على متن طائرات الشركات الايرانية فقط.

وفي هذا السياق قال زنكنه في مراسم أقيم لتكريم الذكرى الـ31 لـ290 شهيداً إيرانياً إثر استهداف الأسطول الأميركي لطائرة ركاب إيرانية امس الثلاثاء إنه وعلى الرغم من العقبات التي يختلقها الأعداء فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبذل كل ما بوسعها لتسيير أولى رحلات الحج في غضون يوم أو يومين.

وأضاف أن شركة "هما" الإيرانية للطيران ستتولى مهمة نقل الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة خلال العام الجاري لوحدها.

وفي سياق آخر أعلن عن تغيير اسم مطار بندرعباس / جنوب إيران/ إلى "شهداء رحلة رقم 655" (طائرة الركاب الايرانية التي استهدفتها سفينة حربية اميركية في مياه الخليج الفارسي في تموز/ يوليو 1988).

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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