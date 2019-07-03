تزداد صادرات كوريا الجنوبية من لحم الخنزير والمشروب الكحولي الكوري "سوجو" إلى أسواق دول إسلامية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

فوفقاً لمؤسسة كوريا لتجارة المنتجات الزراعية والسمكية والغذائية أمس الأربعاء، ترتفع صادرات كوريا الجنوبية من "سوجو" إلى إندونيسيا، فيما تزيد صادرات لحم الخنزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ففي العام الماضي، سجلت صادرات كوريا الجنوبية من "سوجو" إلى إندونيسيا 3ر1 مليون دولار، بزيادة قدرها 1ر10% عن العام الذي سبقه. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات "سوجو" إلى إندونيسيا بنسبة 156% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة 78ر2 مليون دولار.

وقالت المؤسسة: إن إندونيسيا تحظر، من حيث المبدأ، شرب الكحول للمستهلكين المسلمين، إلا أنها تسمح لغير المسلمين والأجانب بشرب الكحول في المدن الرئيسية والوجهات السياحية؛ مضيفة: ان عدد السكان غير المسلمين في إندونيسيا يبلغ 5ر34 مليون شخص، نحو 13% من مجموع السكان.

وعلى الرغم من أن أكل لحم الخنزير محرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، فان استهلاك لحم الخنزير آخذ في الازدياد هناك.

ويعزى ذلك للسماح باستهلاك وتوزيع لحم الخنزير للأجانب غير المسلمين. ويمثل الأجانب 90% من مجموع السكان في الإمارات (8ر9 مليون نسمة). ففي العام الماضي، بلغ حجم استهلاك لحم الخنزير في الإمارات نحو 540 طناً، مسجلاً أعلى مستوى له.

وصدرت كوريا الجنوبية 10 أطنان من لحم الخنزير إلى الإمارات في شهر أبريل من العام الجاري، بزيادة قدرها 158% عن نفس الفترة من العام الماضي. ومن المتوقع أن تتجاوز صادرات كوريا الجنوبية من لحم الخنزير إلى الإمارات 40 طناً حتى نهاية العام الجاري.